化粧品成分だけでつくった無添加処方！ハーバー研究所『アロマ＆リラックスミスト』

ハーバー研究所は、お部屋やリネン類に吹きかけるだけで、安らぎのリラックス空間にいざなう『アロマ&リラックスミスト』を、2024年11月19日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『アロマ&リラックスミスト』

商品名 :アロマ&リラックスミスト(ルーム・ファブリック用ミスト)

容量・価格:100mL 2,420円(税込)

『アロマ&リラックスミスト』は、化粧品成分だけでつくったHABA無添加処方※1のリネンミスト。

お部屋のシーツや枕、ソファ、カーテンなどにシュッと一吹きするだけで、あっという間に花々香る高原の香りに包まれ、リラックス空間に。

天然精油のローズ、ラベンダー、カモミールをブレンドした「リラクシングブーケ」の香りです。

こころを解きほぐしたい時やリフレッシュしたい時、お休み前の使用でも心地よい眠りに。

商品特長 :

◎化粧品成分だけでつくった、HABA無添加処方※1のリネンミスト。

お部屋のシーツや枕、ソファ、カーテンなどにシュッと一吹きするだけで、花々香る高原の香りにつつまれ、手軽に安らぎのリラックス空間に。

◎天然ローズ、ラベンダー、カモミールの精油をブレンドした「リラクシングブーケ」の香り。

◎天然の清浄ケア成分ユーカリエキス、グレープフルーツエキス配合で、爽やかなクリーン空間へ。

◎こころを解きほぐしたい時やリフレッシュしたい時、お休み前に使用すれば心地よい眠りに。

◎深いリラックス感と自然を表現するような高級感のあるアッシュブラウンボトル。

部屋に置いてもなじむスタイリッシュで落ち着いたデザインで、ギフトにもおすすめです。

使用方法 :部屋の中心に向かって適量をスプレーしてください。

布製に使用の場合は20〜30cm離して1〜2プッシュスプレーしてください。

※なくなり次第終了となります。

●使用上の注意:布・皮革製品などで水洗い付加の表示のある製品には使用せず、前もって目立たない所で、シミにならないか確認をしてください。

デリケートな繊維への使用はお控えください。

シミや汚れの原因となる恐れがあるため、床・家具・壁に付着させないでください。

本品は雑貨品です。

肌につけたり、顔や体に向けてスプレーしないでください。

※1 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加です。

