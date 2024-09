第一学院高等学校において、2024年9月24日(火)から26日(木)までの3日間に、アメリカのNPO団体「HEART Global(ハートグローバル)」のワークショップ「ミュージック・アウトリーチ」を開催します。

第一学院高等学校「ミュージック・アウトリーチ」

【イベント概要・アクセス】

日時 : 2024年9月24日(火)から26日(木)までの3日間

24日(火)・25日(水) ワークショップ

26日(木) ワークショップおよびショー

場所 : 国立オリンピック記念青少年総合センター カルチャー棟内 大ホール

所在地: 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1

URL : https://www.daiichigakuin.ed.jp/challenge/e_workshop/

第一学院高等学校において、2024年9月24日(火)から26日(木)までの3日間に、アメリカのNPO団体「HEART Global(ハートグローバル)」のワークショップ「ミュージック・アウトリーチ」を開催。

◆「ミュージック・アウトリーチ」について

第一学院高等学校の全国のキャンパスから参加者を募り、3日間の短いワークショップの中で、HEART Global(ハートグローバル)キャストから歌やダンスを学び、最終日にはステージで本格的なショーが披露されます。

舞台に立ったことがない人・歌やダンスが得意ではない人も、それぞれの参加者に合わせた挑戦で自身の成長を実感する機会とし、自己肯定感の向上に繋げていくことを目的としています。

※HEART Global:アメリカ・カリフォルニアにある非営利活動教育団体(NPO)。

音楽を通したグローバルなつながりの創出と次世代の育成を目指し、表現教育活動とパフォーマンスを世界中で実施しています。

■昨年度参加生徒の感想

札幌キャンパス Kさん…最初は個性や自由というものを人前に出すことは恥ずかしいことだと思っていました。

でも、誰かが失敗しても笑う人はいなかったし、最後は全員が全員をリスペクトしていて、個性は素晴らしいものだということがわかりました。

参加者の方々、先生方、キャストの方々、そのほかの全てのスタッフの方々、そして自分に拍手をしたいです。

新潟キャンパス Kさん…最初は何もできなくて不安でした。

でも最終日は、緊張より楽しいと嬉しいが強くて、「やりきった」っていう感動で、そこからずっと泣きっぱなしになりました。

どんなことも「勇気を出して流れに任せれば成功する」っていうことがよく分かる、最高の3日間でした。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キャストから歌やダンスを学ぶ!第一学院高等学校「ミュージック・アウトリーチ」 appeared first on Dtimes.