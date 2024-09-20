20日午後9時22分ごろ、愛媛県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、愛媛県の宇和島市と八幡浜市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□愛媛県

宇和島市 八幡浜市

■震度3

□愛媛県

大洲市 西予市 内子町

伊方町 愛南町 伊予市

久万高原町





□山口県周防大島町 田布施町□高知県宿毛市□大分県大分市 臼杵市 佐伯市

■震度2

□愛媛県

松野町 愛媛鬼北町 松山市

東温市 愛媛松前町 砥部町

今治市 西条市 上島町



□山口県

光市 柳井市 上関町

平生町 下関市 宇部市

山陽小野田市 山口市 防府市



□高知県

四万十市 梼原町 四万十町

大月町 黒潮町 高知市

高知香南市



□大分県

別府市 津久見市 杵築市

日出町 豊後大野市 宇佐市

国東市 姫島村 竹田市



□岡山県

岡山南区



□広島県

三原市 尾道市 福山市

広島西区 呉市 大竹市

東広島市 江田島市 府中町

大崎上島町



□香川県

三豊市



□福岡県

北九州若松区



□熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町

菊池市 合志市



□宮崎県

延岡市 高千穂町

■震度1

□愛媛県

新居浜市 四国中央市



□山口県

岩国市 和木町 下松市

周南市 萩市 長門市

阿武町



□高知県

土佐清水市 中土佐町 高知津野町

三原村 南国市 土佐市

須崎市 香美市 本山町

大豊町 土佐町 大川村

いの町 仁淀川町 佐川町

越知町 日高村 室戸市

安芸市 芸西村



□大分県

由布市 中津市 豊後高田市

九重町



□岡山県

岡山北区 岡山中区 岡山東区

倉敷市 笠岡市 井原市

総社市 高梁市 備前市

瀬戸内市 赤磐市 浅口市

和気町 早島町 里庄町

矢掛町 真庭市 岡山美咲町



□広島県

世羅町 神石高原町 広島中区

広島南区 広島安佐南区 広島安佐北区

広島安芸区 広島佐伯区 竹原市

廿日市市 海田町 熊野町

坂町 広島三次市 安芸高田市

安芸太田町 北広島町



□香川県

丸亀市 観音寺市 宇多津町

綾川町 琴平町 多度津町

まんのう町 高松市 さぬき市

東かがわ市 土庄町 小豆島町

直島町



□福岡県

北九州小倉南区 北九州八幡東区 行橋市

豊前市 中間市 みやこ町

上毛町 飯塚市 久留米市

東峰村 大木町



□熊本県

南阿蘇村 玉名市 山鹿市

熊本美里町 玉東町 山都町



□宮崎県

西都市 高鍋町 川南町

宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町

五ヶ瀬町 小林市



□兵庫県

豊岡市 赤穂市 上郡町



□島根県

雲南市 浜田市 益田市

江津市 川本町 島根美郷町

邑南町 津和野町



□徳島県

徳島市 徳島三好市 つるぎ町

阿南市 牟岐町 美波町



□佐賀県

神埼市 上峰町 みやき町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。