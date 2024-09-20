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20日午後9時22分ごろ、愛媛県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、愛媛県の宇和島市と八幡浜市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
愛媛県
宇和島市　八幡浜市

■震度3
愛媛県
大洲市　西予市　内子町
伊方町　愛南町　伊予市
久万高原町

□山口県
周防大島町　田布施町

□高知県
宿毛市

□大分県
大分市　臼杵市　佐伯市

■震度2
愛媛県
松野町　愛媛鬼北町　松山市
東温市　愛媛松前町　砥部町
今治市　西条市　上島町

□山口県
光市　柳井市　上関町
平生町　下関市　宇部市
山陽小野田市　山口市　防府市

□高知県
四万十市　梼原町　四万十町
大月町　黒潮町　高知市
高知香南市

□大分県
別府市　津久見市　杵築市
日出町　豊後大野市　宇佐市
国東市　姫島村　竹田市

□岡山県
岡山南区

□広島県
三原市　尾道市　福山市
広島西区　呉市　大竹市
東広島市　江田島市　府中町
大崎上島町

□香川県
三豊市

□福岡県
北九州若松区

□熊本県
阿蘇市　産山村　熊本高森町
菊池市　合志市

□宮崎県
延岡市　高千穂町

■震度1
愛媛県
新居浜市　四国中央市

□山口県
岩国市　和木町　下松市
周南市　萩市　長門市
阿武町

□高知県
土佐清水市　中土佐町　高知津野町
三原村　南国市　土佐市
須崎市　香美市　本山町
大豊町　土佐町　大川村
いの町　仁淀川町　佐川町
越知町　日高村　室戸市
安芸市　芸西村

□大分県
由布市　中津市　豊後高田市
九重町

□岡山県
岡山北区　岡山中区　岡山東区
倉敷市　笠岡市　井原市
総社市　高梁市　備前市
瀬戸内市　赤磐市　浅口市
和気町　早島町　里庄町
矢掛町　真庭市　岡山美咲町

□広島県
世羅町　神石高原町　広島中区
広島南区　広島安佐南区　広島安佐北区
広島安芸区　広島佐伯区　竹原市
廿日市市　海田町　熊野町
坂町　広島三次市　安芸高田市
安芸太田町　北広島町

□香川県
丸亀市　観音寺市　宇多津町
綾川町　琴平町　多度津町
まんのう町　高松市　さぬき市
東かがわ市　土庄町　小豆島町
直島町

□福岡県
北九州小倉南区　北九州八幡東区　行橋市
豊前市　中間市　みやこ町
上毛町　飯塚市　久留米市
東峰村　大木町

□熊本県
南阿蘇村　玉名市　山鹿市
熊本美里町　玉東町　山都町

□宮崎県
西都市　高鍋町　川南町
宮崎都農町　椎葉村　宮崎美郷町
五ヶ瀬町　小林市

□兵庫県
豊岡市　赤穂市　上郡町

□島根県
雲南市　浜田市　益田市
江津市　川本町　島根美郷町
邑南町　津和野町

□徳島県
徳島市　徳島三好市　つるぎ町
阿南市　牟岐町　美波町

□佐賀県
神埼市　上峰町　みやき町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。