愛媛県で最大震度4のやや強い地震 愛媛県・宇和島市、八幡浜市
20日午後9時22分ごろ、愛媛県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、愛媛県の宇和島市と八幡浜市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□愛媛県
宇和島市 八幡浜市
■震度3
□愛媛県
大洲市 西予市 内子町
伊方町 愛南町 伊予市
久万高原町
周防大島町 田布施町
□高知県
宿毛市
□大分県
大分市 臼杵市 佐伯市
■震度2
□愛媛県
松野町 愛媛鬼北町 松山市
東温市 愛媛松前町 砥部町
今治市 西条市 上島町
□山口県
光市 柳井市 上関町
平生町 下関市 宇部市
山陽小野田市 山口市 防府市
□高知県
四万十市 梼原町 四万十町
大月町 黒潮町 高知市
高知香南市
□大分県
別府市 津久見市 杵築市
日出町 豊後大野市 宇佐市
国東市 姫島村 竹田市
□岡山県
岡山南区
□広島県
三原市 尾道市 福山市
広島西区 呉市 大竹市
東広島市 江田島市 府中町
大崎上島町
□香川県
三豊市
□福岡県
北九州若松区
□熊本県
阿蘇市 産山村 熊本高森町
菊池市 合志市
□宮崎県
延岡市 高千穂町
■震度1
□愛媛県
新居浜市 四国中央市
□山口県
岩国市 和木町 下松市
周南市 萩市 長門市
阿武町
□高知県
土佐清水市 中土佐町 高知津野町
三原村 南国市 土佐市
須崎市 香美市 本山町
大豊町 土佐町 大川村
いの町 仁淀川町 佐川町
越知町 日高村 室戸市
安芸市 芸西村
□大分県
由布市 中津市 豊後高田市
九重町
□岡山県
岡山北区 岡山中区 岡山東区
倉敷市 笠岡市 井原市
総社市 高梁市 備前市
瀬戸内市 赤磐市 浅口市
和気町 早島町 里庄町
矢掛町 真庭市 岡山美咲町
□広島県
世羅町 神石高原町 広島中区
広島南区 広島安佐南区 広島安佐北区
広島安芸区 広島佐伯区 竹原市
廿日市市 海田町 熊野町
坂町 広島三次市 安芸高田市
安芸太田町 北広島町
□香川県
丸亀市 観音寺市 宇多津町
綾川町 琴平町 多度津町
まんのう町 高松市 さぬき市
東かがわ市 土庄町 小豆島町
直島町
□福岡県
北九州小倉南区 北九州八幡東区 行橋市
豊前市 中間市 みやこ町
上毛町 飯塚市 久留米市
東峰村 大木町
□熊本県
南阿蘇村 玉名市 山鹿市
熊本美里町 玉東町 山都町
□宮崎県
西都市 高鍋町 川南町
宮崎都農町 椎葉村 宮崎美郷町
五ヶ瀬町 小林市
□兵庫県
豊岡市 赤穂市 上郡町
□島根県
雲南市 浜田市 益田市
江津市 川本町 島根美郷町
邑南町 津和野町
□徳島県
徳島市 徳島三好市 つるぎ町
阿南市 牟岐町 美波町
□佐賀県
神埼市 上峰町 みやき町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。