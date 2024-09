サンリオピューロランドにて、約6年ぶりとなる新作ショーが誕生! マイメロディとクロミが登場する、言葉を使わない ”ノンバーバル” な新作ショーが、2024年冬よりフェアリーランドシアターで上演される。サンリオピューロランド待望の新作ショー情報が到着!ピューロランド初となる、世代・国境を越えて楽しめる、セリフを使わない新感覚エンターテイメント「ノンバーバルショー」が、この冬はじまるよ♪

ストーリーの主役はマイメロディ&クロミ。世代・国境を越えて体験できるピューロランド初のノンバーバルショーで、 ”言葉を使わない” 特別な時間を、マイメロディ・クロミと一緒にお楽しみいただける。このたび、物語の始まりを予感させるティザービジュアルが初公開に。今回のショーをイメージしたグラフィックを、異なる材質の素材を組み合わせてコラージュした立体絵本のような美術は、森を訪れたマイメロディとクロミがどのような体験をするのか、想像を掻き立てるようなデザインだ。このデザインにはどのようなメッセージが隠されているのか? 続報が待ち遠しい。新たなショーがはじまるにあたって、「Wish me mellのChance for you」は2024年10月14日(月)をもって上演が終了となるので、こちらも終わる前にたっぷり楽しんでね。マイメロディとクロミとの新たなストーリーをお楽しみに!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ