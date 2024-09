ネサンスは、主力製品であるフルーツ酸配合ボディウォッシュの販売数がシリーズ累計で50万本を突破しました。

ネサンス「マニスホワイトボディシャンプー」

商品名: マニスホワイトボディシャンプー

価格 : 990円(消費税込み)

内容量: 450ml

フルーツ酸配合ボディウォッシュ「マニス ホワイトボディシャンプー」は、フルーツ酸(乳酸、クエン酸)を配合し、古い角質を穏やかに除去しながら、しっとりとしたなめらかな肌へと導くボディ用洗浄剤です。

ネサンスのボディケアブランド「Manis(マニス)ホワイト」シリーズは、カミツレの香りを定番として、その他不定期にローズ、柚子、桜の香りのバリエーションを販売しており、四季折々の香りを楽しめるラインナップです。

近年、海外市場において日本製品への関心が高まる中、肌に優しい処方や華やかな香りが、東南アジアの消費者を中心に好評を博し、需要が高まっています。

