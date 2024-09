MISELは、GRAND FESTA HAKATAにて『愛内里菜 Xmas Show 2024』を2024年12月1日(日)に開催します。

MISEL『愛内里菜 Xmas Show 2024』

■愛内里菜 Xmas Show 2024

主催 :MISEL株式会社

会場 :GRAND FESTA HAKATA(HP: https://grandfesta-hakata.com/ )

所在地 :〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14-1

THE BASICS FUKUOKA内

チケット料金:全席指定 20,000円(税込)

※飲み放題付き特製コース料理

出演者 :愛内里菜

公演日時 :2024年12月1日(日)

【昼公演】

開場12:30/お食事開始13:00/ショー14:30

【夜公演】

開場17:00/お食事開始17:30/ショー19:00

MISELは、GRAND FESTA HAKATAにて『愛内里菜 Xmas Show 2024』を2024年12月1日(日)に開催。

イベントではクリスマスソングや冬にまつわる数々の名曲などを披露します。

博多駅から徒歩7分の好立地となる【GRAND FESTA HAKATA】のラグジュアリーな空間で、最高の演奏を堪能できます。

■出演者情報

愛内里菜(あいうちりな)

2000年にデビューし、リリースした全楽曲の作詞を担当

アルバムは2枚がオリコン1位を含む合計7枚がTOP10入り

楽曲は「名探偵コナン」のオープニングテーマをはじめ、数々のテレビ、映画等合わせ計48曲がタイアップを獲得

2003年には第54回NHK紅白歌合戦初出場

近年アジア地域にもLiveやイベント出演など活動の場を広げ、2025年にはデビュー25周年を迎えるなど益々精力的に活動中。

■チケット情報

全席スペシャルコース+フリードリンク付き 20,000円(税込)

イープラス( https://eplus.jp/sf/detail/4182100001-P0030001 )にて予約販売。

予約開始日:2024年9月27日(金)12:00pm〜

■注意事項

※チケットはお一人様1枚必要です。

※車椅子で来場のお客様は、チケットを購入の上、公演前日までにお問い合わせ先までご連絡ください。

付き添いの方もチケットが必要です。

※営利目的によるチケットの転売は禁止します。

■衛生対策について

・定期的な換気

・循環式空気除菌装置の設置

・店内全体の消毒

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬にまつわる名曲!MISEL『愛内里菜 Xmas Show 2024』 appeared first on Dtimes.