A¤§! group¾®Åç·ò¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¤é¤ÈÈ¢º¬¤Ç5¤Ä¤Î²¹Àô¤òËþµÊ¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤Î¾®Åç·ò¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°11¡§05¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¶ÚÆù¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¾±»ÊÃÒ½Õ¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¡¢²£Àî¾°Î´¡¢ºÇ¶á¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¾®Åç¤È¤¤¤¦¶ÚÆù¤ò°¦¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¤È¡¢Çö¹¬¡ÊÇ¼¸À¡Ë¤¬1Æü¤Ç5¤Ä¤Î²¹Àô¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û²¹Àô¤ò³Ú¤·¤à¾®Åç·ò
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¤ÈÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹ Æüµ¢¤ê¤·MAX¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÌò¤Î¥²¥¹¥È¤Î´õË¾¤ò¤â¤È¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¤ò¥×¥é¥Ë¥ó¥°¡£4¿Í¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤½¤ÎÎ¹¤ò¼ÂÂÎ¸³¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ËÎ¹¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡È½©¤ÎÈ¢º¬¤Ê¤é¤³¤³¡ª²¹Àô¡õ¥°¥ë¥á¥Ä¥¢¡¼¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿4¿Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¢º¬²ÖÌæ¡×¡£¹âµé´¶Éº¤¦¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ÇÈ¢º¬¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÎ¹´Û¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüµ¢¤êÆþÍá¤¬²ÄÇ½¡£ÃÏ²¼784¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¹¼«²È¸»Àô¤ò10¼ïÎà¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½÷ÀÍÑ¹¹°á¼¼¤Ë¤Ï²½¾ÑÂæ¤äËÉÙ¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò´°È÷¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤À¤¬¡¢¹¬¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ3¿Í¤Ç³Ú¤·¤àÃËÀ¿Ø¤Ë¹¬¤¬¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä«É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À°ì¹Ô¤Ï¡¢Ãë¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤áºòÇ¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖBOX BURGER¡×¤Ø¡£¸µ¡¹·Ýµ¸¤µ¤ó¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÖ²°¤ò²þÁõ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Áê½£µí¤È¤¤¤¦¸¸¤Î¤ªÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÈ´·²¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¤½¤ÎÌ£¤È¤Ï¡£
¡¡¤ªÊ¢¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¹âµéÎ¹´Û¡ÖÈ¢º¬¶ãÍ·¡×¤Ø¡£Á´¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤ÎµÒ¼¼¤Ç¡¢Àä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤µ¤ÏÈ¢º¬¿ï°ì¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÆüµ¢¤êÆþÍá¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ê¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¹¥Ñ¤Ë¹¬¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÃËÀ¿Ø¤Ï²¹Àô¤Ø¡£È¢º¬Ï¢»³¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¶«¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡¡°²¥Î¸Ð¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ëÄ²µÍ²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£¾±»Ê¤È¹¬¤ÏÃÏ¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ö¡£Â¾¤Ë¤â¡¢È¢º¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ä¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¾®Åç¤«¤é¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤ªÅÚ»º¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò»î¿©¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ËMC¤ÎÆâÂ¼¤â¡Ö¤¢¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º¤³¤Ü¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥×¥é¥ó¤ò¤ªµÒ¤µ¤ÞÌò¤Î¥²¥¹¥È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û²¹Àô¤ò³Ú¤·¤à¾®Åç·ò
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¤ÈÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹ Æüµ¢¤ê¤·MAX¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÌò¤Î¥²¥¹¥È¤Î´õË¾¤ò¤â¤È¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¤ò¥×¥é¥Ë¥ó¥°¡£4¿Í¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤½¤ÎÎ¹¤ò¼ÂÂÎ¸³¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ËÎ¹¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡È½©¤ÎÈ¢º¬¤Ê¤é¤³¤³¡ª²¹Àô¡õ¥°¥ë¥á¥Ä¥¢¡¼¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä«É÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À°ì¹Ô¤Ï¡¢Ãë¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤áºòÇ¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖBOX BURGER¡×¤Ø¡£¸µ¡¹·Ýµ¸¤µ¤ó¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÖ²°¤ò²þÁõ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Áê½£µí¤È¤¤¤¦¸¸¤Î¤ªÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÈ´·²¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¤½¤ÎÌ£¤È¤Ï¡£
¡¡¤ªÊ¢¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ°ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¹âµéÎ¹´Û¡ÖÈ¢º¬¶ãÍ·¡×¤Ø¡£Á´¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤ÎµÒ¼¼¤Ç¡¢Àä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤µ¤ÏÈ¢º¬¿ï°ì¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÆüµ¢¤êÆþÍá¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ê¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¹¥Ñ¤Ë¹¬¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÃËÀ¿Ø¤Ï²¹Àô¤Ø¡£È¢º¬Ï¢»³¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¶«¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡¡°²¥Î¸Ð¤Î¸ÐÈÊ¤Ë¤¢¤ëÄ²µÍ²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£¾±»Ê¤È¹¬¤ÏÃÏ¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Ë¤ªÅÚ»º¤òÁª¤Ö¡£Â¾¤Ë¤â¡¢È¢º¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ä¥°¥ë¥á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¾®Åç¤«¤é¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤ªÅÚ»º¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò»î¿©¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ËMC¤ÎÆâÂ¼¤â¡Ö¤¢¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º¤³¤Ü¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥×¥é¥ó¤ò¤ªµÒ¤µ¤ÞÌò¤Î¥²¥¹¥È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£