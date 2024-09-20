20日、園田競馬場で行われた第21回園田チャレンジC(3歳上・重賞・ダ1400m・1着賞金700万円)は、2番手から直線で脚を伸ばした大山龍太郎騎手騎乗の7番人気イモータルスモーク(牡7、高知・田中守厩舎)が、好発からダッシュ良くハナを切った8番人気アドワン(牝4、兵庫・土屋洋之厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分28秒6(良)。

さらに3.1/2馬身差の3着に4番人気スマイルサルファー(セ6、兵庫・渡瀬寛彰厩舎)が入った。なお、1番人気カレンロマチェンコ(牡6、高知・田中守厩舎)は11着に、2番人気ベイビーボス(牡7、兵庫・田中一巧厩舎)は8着に、3番人気ナムラタタ(牡5、兵庫・玉垣光章厩舎)は9着に終わった。

勝ったイモータルスモークは、父Into Mischief、母Bellini Sunrise、その父Machiavellianという血統。これが重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆イモータルスモーク(牡7)

騎手:大山龍太郎

厩舎:高知・田中守

父:Into Mischief

母:Bellini Sunrise

母の父:Machiavellian

馬主:稲場 澄

生産者:Edward A. Seltzer & Beverly Anderson

【全着順】

1着 イモータルスモーク 7人気

2着 アドワン 8人気

3着 スマイルサルファー 4人気

4着 ダノンジャスティス 6人気

5着 テーオーターナー 9人気

6着 サンライズラポール 11人気

7着 バーニングペスカ 12人気

8着 ベイビーボス 2人気

9着 ナムラタタ 3人気

10着 ミステリオーソ 10人気

11着 カレンロマチェンコ 1人気

12着 ハナブサ 5人気