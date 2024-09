King & Princeが12月11日に発売する6thオリジナルアルバム『Re:ERA』の最新ビジュアルと、通常盤のジャケット写真が本日公開された。今作は全曲を通じて一つの物語が描かれており、収録曲数分の全16体のキャラクターなどをメンバー郄橋海人が描き下ろし。通常盤のジャケット写真には、表題楽曲「WOW」よりインスパイアされたキャラクター「ARE-X」(読み:アレックス)が描かれている。

▲通常盤ジャケット ▲通常盤ジャケット

6th Album『Re:ERA』

2024.10.14(mon) Digital

2024.12.11(wed) CD Release

予約:https://lnk.to/6th1211



■初回限定盤A

【CD+DVD】¥4,290(税込) / UPCJ-9055

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

【DVD収録内容】

・「WOW」 Music Video

・「WOW」 Music Video Behind the scenes

・6歳は誰だ!? 同期当てクイズ

仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P



■初回限定盤B

【CD+DVD】¥4,290(税込) / UPCJ-9056

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

【DVD収録内容】

・『Re:ERA』Behind the scenes

・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes

・「染み」 Behind the scenes

仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P



■通常盤(初回プレス)

【CD】¥3,520(税込) / UPCJ-9057

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

16. Harajuku(通常盤のみ収録)

仕様:三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9057終了後、通常盤/UPCJ-1008に切り替わります。



■Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

【CD】¥4,290(税込) / PROJ-1926

【CD収録内容】

1. Odyssey

2. WOW

3. HOTTER & HOTTER

4. Don't Grow Up

5. COLORS

6. LOVE HACKER

7. moooove!!

8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)

9. ボーイミーツガール

10. 愛し生きること

11. 染み (永瀬廉)

12. ROLLER COASTER

13. MAGIC WORD

14. halfmoon

15. I Will...

仕様:104Pノート型ジャケット(A4サイズ)



■封入特典

・初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。



■初回封入特典

・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

視聴期間:2024年12月10日(火) 昼12:00〜2025年1月10日(金)18:00まで



■先着外付け特典

・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)

・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)

・通常盤(初回プレス)/特典:トレカ3種セット

※3形態同時購入特典:オリジナルトレカケース

・Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)

「WOW」は三浦大知とUTA、郄橋海人のコラボ制作。振り付けは三浦大知が手掛けている。9月30日より先行配信される予定だ。オフィシャルサイトでは本日より「WOW」の試聴もスタート。聴けば聴くほど卵が進化し、キャラクターが出現するという仕掛けになっている。ほか、アルバムには「WOW」や「halfmoon」「moooove!!」「愛し生きること」「MAGIC WORD」など新曲含め16曲が収録される。初回限定盤Aの特典映像には、「WOW」 MVや「WOW」 MV Behind the scenesと「6歳は誰だ!? 同期当てクイズ」を収録、初回限定盤Bの特典映像には『Re:ERA』Behind the scenesや「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenesと「染み」 Behind the scenesが収録される。