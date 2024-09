黒夢が9月24日20:00より生配信される番組『黒夢2025 CORKSCREW A GO GO!SAINT My Fxxx xxxx』に出演することが発表となった。黒夢は2025年2月、31回目のデビュー日である2月9日に10年間の沈黙を再び破り、東京ガーデンシアターのステージで再演を果たす。同公演のチケットプレイガイド最速先行受付の前日9月24日に清春オフィシャルYouTubeチャンネルで生配信される番組が『黒夢2025 CORKSCREW A GO GO!SAINT My Fxxx xxxx』だ。

■生配信番組『黒夢2025 CORKSCREW A GO GO!SAINT My Fxxx xxxx』

2024年9月24日(火) 20:00より生配信

https://www.youtube.com/live/uqX2DWrV9YY





■黒夢<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>

2025年2月9日(日) 東京ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

▼チケット ※全席指定

S席 ¥14,000 (税込)

A席 ¥11,000 (税込)

【ローチケ プレリクエスト 最速先行受付】

受付開始:9/25(水)12:00より

https://l-tike.com/kuroyume/



■<清春 debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩『NEVER END EXTRA』>

03月25日(月) 東京・代官山UNIT

04月11日(木) 東京・Shibuya Pleasure Pleasure

04月25日(木) 東京・Shibuya Pleasure Pleasure

04月28日(日) 神奈川・横浜BayHal

04月29日(月/祝) 大阪・SHANGRILA

05月04日(土/祝) 東京・Veats Shibuya

05月06日(月/祝) 神奈川・Billboard Live Yokohama

05月17日(金) 大阪・Billboard Live Osaka

05月24日(金) 東京・Billboard Live Tokyo

06月08日(土) 静岡・浜松Live House窓枠

06月09日(日) 岐阜・Club Roots

06月15日(土) 山梨・KAZOO HALL



▼<SADS 1999-2003>

06月29日(土) 東京・Zepp Haneda

06月30日(日) 東京・Zepp Haneda

▼<SADS 2010-2018>

07月07日(日) 東京・GARDEN新木場FACTORY



07月13日(土) 愛知・名古屋BOTTOM LINE

07月14日(日) 三重・M‘AXA

07月20日(土) 石川・金沢EIGHT HALL

07月27日(土) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

08月03日(土) 宮城・仙台darwin

08月04日(日) 神奈川・横浜ReNY beta<GRAND OPENING>

08月10日(土) 千葉・柏PALOOZA

08月11日(日) 千葉・柏PALOOZA

08月17日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心

08月18日(日) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心

08月24日(土) 北海道・札幌PENNY LANE24

08月31日(土) 長野・CLUB JUNK BOX

09月05日(木) 東京・新宿ReNY <ReNY 10th Anniversary>

09月08日(日) 栃木・HEAVEN‘S ROCK宇都宮VJ-2

09月14日(土) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

09月15日(日) 兵庫・KOBE太陽と虎

09月22日(日) 和歌山・CLUB GATE

09月23日(月/祝) 大阪・OSAKA ESAKA MUSE

09月28日(土) 青森・Quarter

09月29日(日) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE

10月05日(土) 大阪・難波Yogibo META VALLEY

10月06日(日) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

10月12日(土) 滋賀・U★STONE

10月13日(日) 京都・KYOTO MUSE

10月27日(日) 東京・恵比寿ザ・ガーデンホール <The Birthday>

10月30日(水) <FC INOS MEMBERS ONLY>

11月03日(日) 茨城・水戸LIGHTHOUSE

11月04日(月/祝) 茨城・水戸LIGHTHOUSE

11月08日(金) 愛知・名古屋MUSIC FARM

11月09日(土) 愛知・名古屋MUSIC FARM

11月10日(日) 愛知・名古屋MUSIC FARM

11月16日(土) 群馬・HEAVEN‘S ROCK熊谷

11月17日(日) 群馬・HEAVEN‘S ROCK熊谷

11月23日(土) 神奈川・横浜BayHall



▼<清春+Boris「Heavy Rock Breakfast Japan Tour 2024」>

11月30日(土) 川崎 SUPERNOVA

12月01日(日) 川崎 SUPERNOVA

12月04日(水) 大阪 Shangri-la



12月01日(日) 神奈川・川崎SUPERNOVA

12月14日(土) 愛媛・松山WstudioRED

12月15日(日) 香川・高松MONSTER

12月21日(土) 福岡・BEAT STATION

12月22日(日) 鹿児島・CAPARVO HALL

12月29日(日) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

12月31日(火) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

▼2025年

01月08日(水) 東京・新宿LOFT

01月12日(日) 大阪・GORILLA HALL



▼<黒夢>

02月09日(日) 東京ガーデンシアター



関連リンク

◆清春 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆黒夢 オフィシャルサイト

◆黒夢 オフィシャルX

◆SAINT Mxxxxxx オフィシャルInstagram

◆READYMADE オフィシャルInstagram

◆清春 オフィシャルサイト

◆清春 オフィシャルX

◆清春 オフィシャルInstagram

◆清春 オフィシャルウェブストア

当日の内容は、彼らの最新の様子に迫るインタビューに加え、親交のある著名人やアーティストたちから寄せられたコメント、番組内でしか見られない未公開映像やサプライズメッセージなどが予定されているとのこと。現時点では、東京ガーデンシアターでの10年振り再演のインフォメーションおよび、オフィシャルサイトに現れた数十秒のスポット映像のみが公開されている。生配信では新たな情報にも期待が高まるところだ。