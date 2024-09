平成女児を夢中にさせた「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」「にゃんにゃんにゃんこ」がグッズになって帰ってくるぞ〜！

リラックマやすみっコぐらしなど、数々の人気キャラクターを生み出してきたサンエックス。

平成真っ只中の2000年代初期には「たれぱんだ」や「こげぱん」が大人気でしたが、ここ数年ではすっかり落ち着いて、新キャラたちに主役を譲っている印象です。ああ、諸行無常……。

ところが、令和になったいま、再び彼らにスポットが当たることに! お久しぶりの再会すぎて、ちょっぴり泣いてしまいそうです(涙)。

【彼らが帰ってきます】

1998年に誕生してからというもの、一大ブームを巻き起こした人気キャラクター「たれぱんだ」。ゆるやかな動きと、溶けたアイスのようにたれているボディがチャームポイントです。

そして、2000年には「こげぱん」がデビューを果たします。「焦げたせいでやさぐれてしまった」「何事もなげやりで後ろ向き」という、斬新すぎるキャラクター設定が話題を呼んで、一躍人気者になったっけ……。

そんな彼らが、満を持してグッズになります。しかも、同じく2000年代に大人気だった「アフロ犬」と「にゃんにゃんにゃんこ」もグッズ化されるというのです〜〜!!

当時に幼少期を過ごした20〜30代にズキュンと刺さるであろう、平成サンエックス四天王。お顔を見ただけで、あのころの思い出がよみがえっちゃう人もいるのでは……!

【タイムスリップしたみたい…!】

2024年10月上旬ごろから、全国の販売店やネットショップに登場する「サンエックスキャラクターズ あのころのともだち」シリーズ。

なつかしのイラストを散りばめた「メモパッド」(各385円)をはじめ、「クリアホルダーセット」(各660円)、「タイルシール」(各440円)、「エナージェル ボールペン3C」(各1100円)などの文具をラインナップ。推し活にぴったりなアクスタやぬいぐるみ、コスメを入れるのにちょうどいいボストン型ポーチもあります。

特に文具は、「あれ、私もしかして平成にいる?」と錯覚してしまいそうな品ぞろえとなっておりますよ。童心に帰って、ひととおりゲットしちゃう?

