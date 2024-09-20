第76回全日本合唱コンクール東北支部大会（全日本合唱連盟東北支部、宮城県合唱連盟、朝日新聞社主催）は20日、仙台市泉区の仙台銀行ホールイズミティ21で、高校部門があり、計32団体が出場した。

【写真】代表に選ばれた各校の演奏

審査の結果、高校A（6〜32人）で安積黎明（れいめい）・女声（福島）、高校B（33人以上）で盛岡一、郡山（福島）、不来方（岩手）、会津（福島）の計5団体が東北代表に選ばれた。10月26日にさいたま市大宮区で開かれる全国大会に出場する。

結果は次の通り。（演奏順、◎は東北代表）

■高校A

【金賞】盛岡四・混声、盛岡四・女声、◎安積黎明（れいめい）・女声（福島）、八戸東（青森）

【銀賞】安積（福島）、盛岡二、日大東北（福島）、福岡（岩手）、仙台南、青森西、古川黎明中・高（宮城）

【銅賞】いわき光洋（福島）、聖ウルスラ学院英智中・高（宮城）、羽黒（山形）、青森、大曲（秋田）、郡山女子大付（福島）、福島東・福島成蹊、山形西、一関修紅（岩手）、聖霊学園（秋田）、秋田・秋田北

■高校B

【金賞】安積黎明・混声（福島）、橘（福島）、◎盛岡一、◎郡山（福島）、一関一高・中（岩手）、◎不来方（岩手）、◎会津（福島）

【銀賞】青森東、仙台三桜、致道館（山形）