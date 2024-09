◆「GAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN&WINTER」開催決定

【モデルプレス=2024/09/20】ファッション・エンターテイメントイベント「KANSAI COLLECTION」が全面プロデュースする女子学生参加型ランウェイイベント「GAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN&WINTER」を2024年12月28日になんばHatchにて開催されることが決定した。日本中の女子学生を対象に出演者を募集した本イベントでは、オーディションを勝ち抜いた女子学生が12月28日になんばHatchにてランウェイデビューを果たす。さらにイベント当日の来場者投票により「大阪選抜モデル」が選ばれる。

◆「GAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN&WINTER」開催概要

また、Z世代から絶大な人気を誇るゲストのランウェイや、アーティストライブも。総勢50人を超えるゲストの出演を発表。「日本一フォロワーの多いアイドル」として注目され2024年ソロアーティストとしての活動も始めた金子みゆ、漫画から飛び出してきたようなルックスで注目のモデル・俳優の元之介、ABEMA TV「今日、好きになりました。」に出演しモデル・インフルエンサーとしても活躍する中島結音、横田未来、瀬川陽菜乃、「高校生が憧れる高校生2人組」としてマツコ会議にも出演した一生友子、“AIのような美少女”と話題の「最終未来少女」のメンバー藤咲凪らがランウェイを飾る。アーティストライブには、ドラマ「買われた男」のオープニングテーマを歌う“熊本の彼氏”の名でバズり中の杉本琢弥、総フォロワー数120万超の9人組ペット系アイドルユニット・パピプペットの出演が決定。MCには、前回の「GAKUSEI RUNWAY 2024 SPRING&SUMMER」に引き続き、大倉士門が決定した。(modelpress編集部)開催名称:GAKUSEI RUNWAY 2024 AUTUMN&WINTER開催日程:2024年12月28日(土)開催場所:なんばHatchSPECIAL GUEST:石川翔鈴、内山優花、金子みゆ、きりざきまい、元之介、翔、せきぐちりさ、ちせ、寺島季咲、中島結音、永野好音、はねまりチャンネル、Hinata、ひまひま、HIMAWARIちゃんねる、ヒヨごん、PKA、水瀬紗彩耶、むっかなチャンネル、もとかの、横田未来、ろこまこあこ and moreGUEST:あいなん、相塲星音、審良ふたば、一生友子、今井暖大、エイミー、大西陽羽、川口飛雄我、Kurumi、小林希大、しょうやん男三兄弟、新塘真理、瀬川陽菜乃、Ten(最終未来少女)、中川そら、西綾乃、早坂あい、早坂ゆう、藤咲凪(最終未来少女)、藤田みあ、ミシェル、宮下瑚彩、森ケの日常(娘・くーちゃん)、優音、ユリナ、れねぴ and moreARTIST:杉本琢弥、パピプペット and moreMC:大倉士門【Not Sponsored 記事】