プロデューサーKMが、Lil Leise But GoldとDaichi Yamamoto、Skaaiをフィーチャーしたシングル「DANCELIXIR」のミュージックビデオを公開した。同ミュージック・ビデオはRyo Sudaが手がけ、不定期に開催されているDJパーティー「DANCELIXIR」が開催されていた渋谷WWWをロケーションに全編撮影が行われた作品となっている。<リリース情報>KM「DANCELIXIR (feat. Lil' Leise But Gold, Daichi Yamamoto & Skaai)」Produced by KMLyrics by Lil' Leise But Gold, Daichi Yamamoto & SkaaiPhoto by Momoko Umezaki