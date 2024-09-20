»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ö²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖ¡×Ì¾Á°³Ð¤¨¤Æ¸À¤¨¤ë¿ÍÌÀ¤«¤¹¡Öµ»½Ñ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤â¸À¤¨¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê47¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢»³Î¤¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¸À¤¨¤ë¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë½éÂÐÌÌ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÉü¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¡£»³Î¤¤¬¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶¦±é¤Î¸µ¡Ö¡î-ute¡×¤Ç²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÎëÌÚ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡È¤¢¤Ã¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¡Ö·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾Á°³Ð¤¨¤Æ¸À¤¨¤ë¿Í¡£²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï°æ¿¹¤µ¤ó¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¿¹Èþ¹¬¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°æ¿¹Èþ¹¬¤µ¤ó¡¢µ»½Ñ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤â¸À¤¨¤ë¤·¡¢AD¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·¯¤µ¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤!¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°æ¿¹¤µ¤ó¡¢Ì¾Á°ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤À¤Ã¤ÆÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¸«¤ë¤Î!?²¶¡¢¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£