ドジャースの大谷翔平選手が、ついに51ホームラン・51盗塁の偉業を達成しました。

【写真を見る】大谷翔平選手「一生忘れられない日」 史上初『51−51』達成 偉業に世界が熱狂 記録どこまで?【Nスタ解説】

大谷翔平選手 史上初「51−51」を達成

南波雅俊キャスター:

大谷翔平選手の偉業をみていきます。

ドジャース対マーリンズの試合で6安打、3HR、10打点、2盗塁という結果を残しました。



第1打席:ツーベースヒット 50盗塁

第2打席:タイムリーヒット 51盗塁

第3打席:タイムリーツーベース

第4打席:2ランHRで49号

第5打席:2ランHRで50号

第6打席:3ランHRで51号





3打席連続のホームラン…ものすごいです。前人未到の「51−51」ですが、偉業は他にもあります。

日本人選手のシーズン最多打点は2005年の松井秀喜さんの116打点を超え、120打点となりました。“ゴジラ超え”とも言われ、ナ・リーグで1位となっています。(日本時間20日時点)



そして、“世界の盗塁王”に肩を並べました。ホームランと盗塁を同じ試合で(1シーズンで)記録した試合が13試合ありましたが、これがMLB1位タイとなりました。MLB史上最高1番打者のリッキー・ヘンダーソン氏に並ぶ記録となります。



MLB評論家の福島良一さんによると、「パワーヒッターとして“規格外の速さ”」ということです。



過去5シーズンの中で、ホームランを50本打った人の盗塁数ですが…



2019年:ピート・アロンソ(メッツ)53−1

2022年:アーロン・ジャッジ(ヤンキース)62−16

2023年:マット・オルソン(ブレーブス)54−1

2024年:アーロン・ジャッジ(ヤンキース)53−10



50盗塁には到底達しません。



ホームランを打つためには体を大きくしたりパワーをつけなければいけないので、走るスピードは出にくくなるといわれています。その中で50盗塁を達成しているので、ものすごいことなんです。

偉業達成の裏では“不名誉記録”に終止符を打っていました。MLBで865試合出場した中で“プレーオフ未経験”は現役選手で最長でしたが、20日(日本時間)に12年連続プレーオフ進出、初出場を決めました。

大谷選手の偉業に世界が熱狂 SNSでも「大谷」が埋め尽くす

南波キャスター:

大谷選手の偉業に海外メディアも大盛り上がりしました。

▼アメリカ(USA TODAY)

MLB初の50−50クラブ入りを果たし、歴史に名を残す



▼イギリス(BBC)

1シーズンで50−50達成した初の選手となり、野球の歴史に名を残した



▼スペイン(Mundo Deportivo)

最も多才な選手の一人としての伝説を強固なものにし続けている



▼中国(網易新聞)

歴史に名を残し、アジアを代表する選手になった



▼パナマ(METRO LIBRE)

スーパースターの大谷翔平選手が史上初の選手となった



▼アルゼンチン(Infobae)

メジャーリーグ史上初シーズン50−50を達成した選手となった

日本でもXのトレンドは…

1.大谷さん

2.大谷翔平

3.オオタニサン

4.大谷選手

5.パワプロ

6.ホームラン



なぜ5位に「パワプロ」かというと…「6打数6安打3本塁打10打点2盗塁」ということで、「大谷翔平、一人だけパワプロやってるよね?」「ホームラン3本はもはやパワプロなのよ」というようなつぶやきがありました。



さらに、パワプロ公式もXで「こんなのパワプロでもそうそう出来ないでやんすよ!」とつぶやきました。

残り9試合…記録はどこまで伸びる?

南波キャスター:

残り9試合ありますが、記録はどこまで伸ばせるのでしょうか。



21日・22日・23日(日本時間)

vs ロッキーズ



25日・26日・27日(日本時間)

vs パドレス



28日・29日・30日(日本時間)

vs ロッキーズ



MLB評論家の福島さんは、「ロッキーズ戦のうち3試合がコロラド州。気候的に球が飛びやすいため、55−55は狙えるのではないか」としています。



さらに、イチロー氏が2001年に達成した56盗塁は、このペースでいけば十分可能だということです。