本日の【新規公開(IPO)】情報 (20日大引け後 発表分)
●東京地下鉄 <9023>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：10月23日
事業内容：1. 旅客鉄道事業の運営
2. 都市・生活創造事業の運営
・ 流通事業（駅構内店舗、商業施設の運営等）
・ 不動産事業（オフィスビルの賃貸等）
・ 情報通信事業（光ファイバーケーブルの賃貸等）
仮条件決定日：10月7日
想定発行価格：1100円
上場時発行済み株式数：5億8100万株
売り出し：2億9050万株
ブックビルディング期間：10月8日～11日
公開価格決定日：10月15日
申込期間：10月16日～21日
受渡期日：10月23日
主幹事：野村證券
●リガク・ホールディングス <268A>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：10月25日
事業内容：Ｘ線技術等を用いた理科学機器の製造・販売
仮条件決定日：10月9日
想定発行価格：1230円
上場時発行済み株式数：2億2526万8600株
売り出し：8912万8000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限1336万9200株
ブックビルディング期間：10月10日～16日
公開価格決定日：10月17日
申込期間：10月18日～23日
受渡期日：10月25日
主幹事：野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
●Ｈｍｃｏｍｍ <265A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：10月28日
事業内容：音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いた
プロダクトの提供等
仮条件決定日：10月9日
想定発行価格：850円
上場時発行済み株式数：395万6800株
公募：19万8800株
売り出し：71万2000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6600株
ブックビルディング期間：10月10日～17日
公開価格決定日：10月18日
申込期間：10月21日～24日
払込日：10月25日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2024年9月20日]
株探ニュース