●東京地下鉄 <9023>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：10月23日

　事業内容：1. 旅客鉄道事業の運営
　　　　　　2. 都市・生活創造事業の運営
　　　　　　・ 流通事業（駅構内店舗、商業施設の運営等）
　　　　　　・ 不動産事業（オフィスビルの賃貸等）
　　　　　　・ 情報通信事業（光ファイバーケーブルの賃貸等）

　仮条件決定日：10月7日
　想定発行価格：1100円

　上場時発行済み株式数：5億8100万株
　売り出し：2億9050万株
　ブックビルディング期間：10月8日～11日
　公開価格決定日：10月15日
　申込期間：10月16日～21日
　受渡期日：10月23日

　主幹事：野村證券

●リガク・ホールディングス <268A>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：10月25日

　事業内容：Ｘ線技術等を用いた理科学機器の製造・販売

　仮条件決定日：10月9日
　想定発行価格：1230円

　上場時発行済み株式数：2億2526万8600株
　売り出し：8912万8000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限1336万9200株
　ブックビルディング期間：10月10日～16日
　公開価格決定日：10月17日
　申込期間：10月18日～23日
　受渡期日：10月25日

　主幹事：野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

●Ｈｍｃｏｍｍ <265A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：10月28日

　事業内容：音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いた
　　　　　　プロダクトの提供等

　仮条件決定日：10月9日
　想定発行価格：850円

　上場時発行済み株式数：395万6800株
　公募：19万8800株
　売り出し：71万2000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6600株
　ブックビルディング期間：10月10日～17日
　公開価格決定日：10月18日
　申込期間：10月21日～24日
　払込日：10月25日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2024年9月20日]


株探ニュース