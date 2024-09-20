

●東京地下鉄 <9023>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：10月23日



事業内容：1. 旅客鉄道事業の運営

2. 都市・生活創造事業の運営

・ 流通事業（駅構内店舗、商業施設の運営等）

・ 不動産事業（オフィスビルの賃貸等）

・ 情報通信事業（光ファイバーケーブルの賃貸等）



仮条件決定日：10月7日

想定発行価格：1100円



上場時発行済み株式数：5億8100万株

売り出し：2億9050万株

ブックビルディング期間：10月8日～11日

公開価格決定日：10月15日

申込期間：10月16日～21日

受渡期日：10月23日



主幹事：野村證券



●リガク・ホールディングス <268A>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：10月25日



事業内容：Ｘ線技術等を用いた理科学機器の製造・販売



仮条件決定日：10月9日

想定発行価格：1230円



上場時発行済み株式数：2億2526万8600株

売り出し：8912万8000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限1336万9200株

ブックビルディング期間：10月10日～16日

公開価格決定日：10月17日

申込期間：10月18日～23日

受渡期日：10月25日



主幹事：野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券



●Ｈｍｃｏｍｍ <265A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：10月28日



事業内容：音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いた

プロダクトの提供等



仮条件決定日：10月9日

想定発行価格：850円



上場時発行済み株式数：395万6800株

公募：19万8800株

売り出し：71万2000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限13万6600株

ブックビルディング期間：10月10日～17日

公開価格決定日：10月18日

申込期間：10月21日～24日

払込日：10月25日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



[2024年9月20日]





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