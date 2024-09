◆King & Prince「Re:ERA」通常盤ジャケットは高橋海人描き下ろしキャラクター

【モデルプレス=2024/09/20】King & Princeが、12月11日に発売する6枚目アルバム『Re:ERA』(読み:リエラ)の最新ビジュアルと通常盤のジャケット写真、収録楽曲情報が公開された。今作は全曲を通じて1つの物語が描かれており、収録曲数分の全16体のキャラクターなどをメンバーの高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)が描き下ろしている。通常盤のジャケット写真には、表題楽曲「WOW」よりインスパイアされたキャラクター「ARE-X」(※読みアレックス)が描かれている。また、オフィシャルホームページでは本日より「WOW」の試聴もスタート。聴けば聴くほど卵が進化し、キャラクターが出現するという仕掛けになっている。また、収録楽曲情報なども公開されている。

◆King & Prince「Re:ERA」

◆6th Album「Re:ERA」詳細

◆初回限定盤A

◆初回限定盤B

◆通常盤(初回プレス)

◆Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

5月23日に6周年イヤーに突入したKing & Princeは、新たな挑戦と進化を宣言。その第1弾のサプライズとして15枚目となるシングル『halfmoon/moooove!!』の全収録楽曲(6曲)と、2023年発売されたKing & Prince初のBEST ALBUM『Mr.5』の全収録楽曲(57曲)の計63曲をサブスク解禁した。そして、次の試みとして、聞き手が新たな手段で楽曲に触れる機会を提案し、楽曲に更なる付加価値を与え、ユーザーがより音楽を楽しめるであろうエンターテインメントをKing & Princeが提言。『Re:ERA』は、King & Princeとしての新境地を開く初めてのコンセプトアルバムとなっている。収録楽曲は、新曲「WOW」や「halfmoon」「moooove!!」「愛し生きること」「MAGIC WORD」や新曲含めて16曲が収録される。また、初回限定盤Aの特典映像には「WOW」 Music Videoや「WOW」 Music Video Behind the scenesと「6歳は誰だ!? 同期当てクイズ」を収録、初回限定盤Bの特典映像には、『Re:ERA』Behind the scenesや「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenesと「染み」 Behind the scenesが収録される。(modelpress編集部)デジタル先行配信:10月14日(月)CDリリース:12月11日(水)1.Odyssey2.WOW3.HOTTER & HOTTER4.Don't Grow Up5.COLORS6.LOVE HACKER7.moooove!!8.POPSTAR in the KINGDOM(高橋海人)9.ボーイミーツガール10.愛し生きること11.染み(永瀬廉)12.ROLLER COASTER13.MAGIC WORD14.halfmoon15.I Will…【DVD収録内容】・「WOW」Music Video・「WOW」Music Video Behind the scenes・6歳は誰だ!? 同期当てクイズ仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P1.Odyssey2.WOW3.HOTTER & HOTTER4.Don't Grow Up5.COLORS6.LOVE HACKER7.moooove!!8.POPSTAR in the KINGDOM(高橋海人)9.ボーイミーツガール10.愛し生きること11.染み(永瀬廉)12.ROLLER COASTER13.MAGIC WORD14.halfmoon15.I Will…【DVD収録内容】・『Re:ERA』Behind the scenes・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes・「染み」 Behind the scenes仕様:三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P1.Odyssey2.WOW3.HOTTER & HOTTER4.Don't Grow Up5.COLORS6.LOVE HACKER7.moooove!!8.POPSTAR in the KINGDOM(高橋海人)9.ボーイミーツガール10.愛し生きること11.染み(永瀬廉)12.ROLLER COASTER13.MAGIC WORD14.halfmoon15.I Will…16. Harajuku(通常盤のみ収録)仕様:三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P1.Odyssey2.WOW3.HOTTER & HOTTER4.Don't Grow Up5.COLORS6.LOVE HACKER7.moooove!!8.POPSTAR in the KINGDOM(高橋海人)9.ボーイミーツガール10.愛し生きること11.染み(永瀬廉)12.ROLLER COASTER13.MAGIC WORD14.halfmoon15.I Will…仕様:104Pノート型ジャケット(A4サイズ)【Not Sponsored 記事】