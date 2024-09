King & Princeが20日、通算6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』(リエラ/10月14日配信、12月11日CD発売)の最新ビジュアルおよび通常盤のジャケット写真、アルバムの収録内容を一挙公開した。King & Princeとしての新境地を開く初めてのコンセプトアルバム『Re:ERA』は、全16曲(通常盤以外は全15曲)で構成され、全曲を通じて一つの物語が描かれる。メンバーの高橋海人(※高=はしごだか)は、収録曲数分の全16体のキャラクターを描き下ろし。通常盤のジャケット写真には、表題曲「WOW」(ワゥ)からインスパイアされたキャラクター「ARE-X」(アレックス)が描かれている。

『Re:ERA』特設サイトでは、高橋と三浦大知、音楽プロデューサーのUTAのコラボ曲「WOW」(9月30日配信リリース)の試聴がきょう20日からスタート。聴けば聴くほど卵が進化し、キャラクターが出現するという仕掛けとなっている。同サイトでは、収録楽曲情報なども公開予定となっている。初回限定盤Aの特典映像として、「WOW」ミュージックビデオやビハインド映像、「6歳は誰だ!? 同期当てクイズ」を収録。初回限定盤Bには、『Re:ERA』「POPSTAR in the KINGDOM」(高橋海人ソロ曲)、「染み」(永瀬廉ソロ曲)それぞれのビハインド映像が収められる。壮大な物語となることが予告されている『Re:ERA計画』は今後明かされる。■King & Prince 6th Album『Re:ERA』収録内容01. Odyssey02. WOW03. HOTTER & HOTTER04. Don’t Grow Up05. COLORS06. LOVE HACKER07. moooove!!08. POPSTAR in the KINGDOM(高橋海人)09. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み(永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...16. Harajuku(通常盤のみ収録)