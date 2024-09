ソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」のTVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』のティザーPV、新衣装を纏ったキャラクターたちが並ぶキービジュアルが公開。

歌い手出身の3人からなる新人アイドル「PROTOSTAR」(プロトスター)

高いダンスパフォーマンス力を持つ実力派アイドル「LEGIT」(レジット)

強い絆で結ばれたバンドアイドル「JAXX/JAXX」(ジャックジャック)

事務所の代表として彼らを導くかつての伝説のアイドル「Anela」(アネラ)

13人のキャラクター&キャストが、時には声優、時にはアーティストとして、2次元(アニメ)と3次元(ライブ)、まさに“多次元”で活動している多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」。

2021年12月、YouTubeで楽曲を公開したことからプロジェクトがスタート。2023年1月にはTVアニメ「UniteUp!」を放送し、同年7月、アニメ最終話とリンクしたワンマンライブ「sMiLea LIVE -Unite with You-」を開催。

2024年6月からは7曲連続配信リリース中。2025年1月からのTVアニメ2期の放送を控え、楽曲リリースやライブ活動も精力的に行う大注目のプロジェクトです。

そして、TVアニメ第2期「UniteUp! -Uni:Birth-」の最新情報が解禁! 第2期オープニングテーマとなる「Uni:Birth」が使用されたティザーPV、新衣装を纏ったキャラクターたちが並ぶキービジュアルが公開となりました。



・TVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』ティザーPV | 2025年1月放送!

https://youtu.be/SycLIy-oitw?feature=shared

さらに、キービジュアルとリンクした衣装となる最新アーティスト写真も更新。アニメ第1期再放送や初のユニット別単独ライブを控え「UniteUp!」の今後にぜひご注目ください。

作品情報

▼TVアニメ第2期「UniteUp! -Uni:Birth-」(ヨミ:ユナイトアップ ユニバース)2025年1月より放送

【CAST】

■PROTOSTAR

清瀬明良:戸谷菊之介/直江万里:山口諒太郎/五十鈴川千紘:平井亜門

■LEGIT

高尾大毅:助川真蔵/二条瑛士郎:森蔭晨之介/東郷楓雅:坂田隆一郎

■JAXX/JAXX

春賀楽翔:masa/桂 ほまれ:下前祐貴/香椎一澄:馬越琢己/若桜 潤:坪倉康晴/森ノ宮奏太:高本 学

■Anela

大月 凛:斉藤壮馬/辻堂真音:中島ヨシキ

【STAFF】

監督:牛嶋新一郎 / 副監督:板庇 迪 /シリーズ構成:Teamきずにゃ

キャラクターデザイン:まじろ / サブキャラクターデザイン:山名秀和 / キャラクターデザイン協力:あおいれびん

美術設定:友野加世子・乗末美穂・大久保修一 / 美術監督:山梨絵里 / 色彩設計:山口 舞

撮影監督:姫野めぐみ / 3DCG:亡霊工房 / 3Dスーパーバイザー:坂本剛一

編集:三嶋章紀 /音楽:林 ゆうき・近谷直之 / 制作:CloverWorks

TVアニメ第1期「UniteUp!」(ヨミ:ユナイトアップ)2024年10月より再放送

【放送】 2024年10月5日より毎週土曜23:30から再放送!

TOKYO MX 10月5日(土)より 毎週土曜23:30~

とちぎテレビ 10月5日(土)より 毎週土曜23:30~

群馬テレビ 10月5日(土)より 毎週土曜23:30~

BS11 10月5日(土)より 毎週土曜23:30~

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

【配信】 各種配信サービスにて配信中!(https://lnk.to/UUhaishin)

DMMTV/ABEMAプレミアム/バンダイチャンネル/dアニメストア/dアニメストアfor Prime Video/FOD/

Hulu/MBS動画イズム/music.jp/ニコニコチャンネル/Prime Video/U-NEXT/アニメ放題/

Video Market/Netflix/TELASA/J:COMオンデマンド/auスマートパスプレミアム/milplus見放題パックプライム

【STAFF】

監督:牛嶋新一郎 / シリーズ構成:山崎莉乃

キャラクターデザイン:まじろ / サブキャラクターデザイン:瀬川健寿

総作画監督:まじろ・浜 友里恵・野々下いおり・瀬川健寿 ・PSD Delivery

アクションディレクター:石上ひろ美

デザインワークス:浜 友里恵・郄木恵湖・野々下いおり・久原陽子・水谷汐里・石上ひろ美

美術設定:佐南友理 / 美術監督:三宅昌和 / 色彩設計:中島和子

撮影監督:長瀬由起子 / 3DCG:株式会社5 / 3Dディレクター:本多 真

編集:三嶋章紀 / 音楽:林 ゆうき / 制作:CloverWorks

ユニット別単独ライブ『UniteUp! 1st Unit LIVE』

2024.11.02 (土)

JAXX/JAXX 「Jack the Lads」

一部:開場15:00/開演15:30

二部:開場18:00/開演18:30

会場:GARDEN 新木場 FACTORY

2024.11.16 (土)

PROTOSTAR 「Welcome To PROTOFESTIVAL!!!」

一部:開場13:30/開演14:00

二部:開場16:30/開演17:00

会場:TIAT SKY HALL

2024.11.24 (日)

LEGIT 「To The Top」

一部:開場13:30/開演14:00

二部:開場16:30/開演17:00

会場:TIAT SKY HALL

■オフィシャル2次先行販売決定!

【受付期間】2024年9月17日(火)12:00~2024年9月23日(月・祝)23:59

【当落発表/入金期間】2024年9月26日(木)18:00~2024年9月30日(月)23:59

1st Unit LIVE特設ページ:https://uniteup.info/event/1stunitlive/

TITLE :UniteUp!(ヨミ:ユナイトアップ!)

UniteUp! Official YouTube Channel :https://www.youtube.com/c/UniteUpOfficialYouTubeChannel

Official X :@project_uniteup

Official Instagram :@project_uniteup

Official TikTok :@project_uniteup

Official Site :https://uniteup.info

Credit :©Project UniteUp!