月詠み、アニメ『Duel Masters LOST 〜追憶の水晶〜』の主題歌「ナラティブ」を10/2配信リリース
月詠みが、WEBアニメ『Duel Masters LOST 〜追憶の水晶〜』主題歌「ナラティブ」を10月2日(水)に配信リリース。デュエル・マスターズカードが当たるダウンロードキャンペーンも実施する。
「ナラティブ」を対象のダウンロードサイトで購入し、応募フォームから応募すれば、A賞、B賞をランダム抽選にて合計100名にプレゼントされる。
A賞 40名様
・月詠み ユリイ・カノンのサイン入り「ヘブンズ・ゲート」月詠みイラストVer.
・「水晶設計図」LOSTアニメイラスト特別Ver.※全4種のうちランダム1種
上記2点をセットにしてプレゼント
B賞 60名様
・「ヘブンズ・ゲート」月詠みイラストVer.
デザインは2nd Storyのキービジュアル、ミニアルバムのジャケットイラストも手掛けた、大矢未来が担当している。そして早期予約特典として、2024年9月22日(日)23:59までにVOS限定盤を予約すれば、「ユリイ・カノン直筆のサイン」と「お客様のニックネーム」をブックカバーに入れて届けられる。
▲スノードーム
リリース情報
2024年10月2日(水) 配信リリース
※月詠み 2nd Story『それを僕らは神様と呼ぶ』Chapter : 002
https://www.toneden.io/v-dd/post/narrative
(ライブラリ追加予約「Apple Music:Pre-Add」「Spotify:Pre-Save」Link)
リリース情報
▲CD
▲配信
発売日：2024年12月4日(水)
【完全生産限定盤】クリアケース&デジパック仕様
内容：CD+小説「それを僕らは神様と呼ぶ」（文庫本）+栞
価格：\3,500(税抜)（\3,850(税込)）
品番：VIZL-2377
【VOS限定盤】クリアケース&デジパック仕様
内容：CD＋小説「それを僕らは神様と呼ぶ」（文庫本）＋栞＋スノードーム
価格：\7,000(税抜)（\7,700(税込)）
品番：VIZL-2377＋NZY-10245
＜収録曲＞ ※収録曲順未定
・それを僕らは神様と呼ぶ
・導火 ＊デュエル・マスターズ Special Movie主題歌
・死よりうるわし
・秋うらら
・ナラティブ ＊10月配信予定 WEBアニメ「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」主題歌
詳細・予約はこちらから。
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2377.html
関連リンク◆「それを僕らは神様と呼ぶ」Special Site
◆ユリイ・カノン / 月詠みOfficial YouTube ch
◆月詠み オフィシャルサイト