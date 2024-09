Googleは9月19日(米国時間)、「More users can now save passkeys in Google Password Manager」において、Windows、Mac、Linux、Android、ChromeOS(ベータテスト中)からGoogleパスワードマネージャーにパスキーを保存できるようになったと発表した。パスキーを保存するとデバイス間で自動的に同期され、パスワードなしでサインインできるようになる。

More users can now save passkeys in Google Password Manager○PINの導入Googleはデバイス間同期の保護レイヤーとして、Googleパスワードマネージャーに新しくPINを導入する。このPINによりパスキーがエンド・ツー・エンドで暗号化(E2EE: End-to-end encryption)され、Googleを含めたすべてのユーザーから保護される。新しいデバイスでパスキーの利用を開始するには、GoogleパスワードマネージャーのPINまたはAndroidデバイスのロック解除のいずれかが必要となる。これらの保護層により、ユーザーは安全にパスキーをデバイス間で同期できるようになる。新しいPINを使用してパスキーを登録する実験 引用:Google○利用方法Googleパスワードマネージャーは、ChromeおよびAndroidの組み込みアプリで、インストールして設定することで安全なパスキーを利用できる(参考:「Google パスワード マネージャー - 安全かつ簡単な方法でパスワードを管理する」)。現在Google、Amazon、PayPal、WhatsAppなどの人気のWebサイトおよびアプリがパスキーによるサインインをサポートしている。