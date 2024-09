エービーシー・マートは、今年秋冬のDANNERアパレルコレクションを9月27日から順次発売する。

1932年の創業以来、アウトドアフィールドを代表するブランドのDanner。今年秋冬のアパレルコレクションではアウトドアフィールドで培った機能性や実用性をそのままに、デイリーユースにも使いやすいカジュアルなデザインを兼ね備えた「Waffle Long Sleeve T−Shirts」、「Crew Neck Inner Down Jacket」、「Crew Neck Inner Down Vest」の全3種を9月27日から順次ABCMARTで展開する。

アウターとしてもインナーとしても使える機能的なダウンは、秋口から使えるベストタイプとロングスリーブタイプ。自宅での手洗いが可能なため、ブーツ同様にメンテナンスしながら長く大切に使える一着となっている。

ダウン、ワッフルロングスリーブともに、シンプルなデザインの中にさりげなくDANNERのロゴが施されている。



「Waffle Long Sleeve T−Shirts」

「Waffle Long Sleeve T−Shirts」は、ゆったりとしたシルエットで、一枚でも様になるロングスリーブシャツ。柔らかく心地よい肌触りのワッフル地で、左手首には生地と同色で小さくDANNERのロゴが施されている。ユニセックスのサイズ展開となっている。



「Crew Neck Inner Down Jacket」

「Crew Neck Inner Down Jacket/Crew Neck Inner Inner Down Vest」は、日本人の体系にフィットするデザインで作られ、インナーとしてはもちろんアウターとしても羽織れるようにウエストにシェイプがないゆったりとしたシルエットとなっている。嵩高800flpのダウンを採用することで、一般的なダウン(600flp前後)に比べて軽量で暖かい空気をたくさん含むことが可能になった。温度や湿度の調整機能が高く、軽い着心地で保温性の高いダウンに仕上がっている。



「Crew Neck Inner Inner Down Vest」

また、生地表面に撥水加工をかけることで汚れが付きにくく、裏面には羽毛の吹き出しを最小限に抑えるコーティングを施している。手洗いで洗濯をすることも可能なため、長く清潔に使える。ユニセックスのサイズ展開となっている。

[小売価格]

Waffle Long Sleeve T−Shirts:5940円

Crew Neck Inner Down Jacket:1万890円

Crew Neck Inner Inner Down Vest:8690円

(すべて税込)

[発売日]9月27日(金)から順次

エービーシー・マート=https://www.abc-mart.net/shop/