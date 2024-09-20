¿¹±ÊÀ½²Û¡¢¥µ¥×¥ê´¶³Ð¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¡Ö¥µ¥×¥ê¥¹¡ã¥×¥ë¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡¿¡ã¥ì¥â¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡×¤òËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä
¿¹±ÊÀ½²Û¤Ï¡¢1ËÜ¤Ç1ÆüÊ¬¡Ê±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤ë¡Ë¤ÎÅ´Ê¬¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥×¥ê¥¹¡ã¥×¥ë¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡×¡¢1ËÜ¤Ç1000mg¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤¬ÀÝ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥×¥ê¥¹¡ã¥ì¥â¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡×¤ò9·î30Æü¤«¤éËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¿¹±ÊÀ½²Û¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï2030Ç¯¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ò¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÄê¤á¡¢¡Ö¿´¡¦ÂÎ¡¦´Ä¶¤Î·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Îä²Û»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÑÂ³¤·¤ÆÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ëºá°´¶¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤À¤±¤ÇÀÝ¤ê¤¿¤¤À®Ê¬¤òÀÝ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ì£µ¤¤Ê¤¤¡×¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤À®Ê¬¤âÀÝ¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¤òÌÜ»Ø¤·³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Å´Ê¬¤ä¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÌ£¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÉÊ¼Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¸þ¤±¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤«¤é¤À¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤À®Ê¬¤âÀÝ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥×¥ê¥¹¡ã¥×¥ë¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡×¡Ö¥µ¥×¥ê¥¹¡ã¥ì¥â¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Ö¥µ¥×¥ê¥¹¡ã¥×¥ë¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡×¤Ï¡¢1ËÜ¤Ë1ÆüÊ¬¤ÎÅ´Ê¬6.8Ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£ìÔÂô¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¥×¥ë¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¹áÎÁ»ÈÍÑ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ËÜ51kcal¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥µ¥×¥ê¥¹¡ã¥ì¥â¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡ä¡×¤Ï¡¢1ËÜ¤Ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É1000Ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ìÔÂô¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¤È¤Î¤³¤È¡£1ËÜ51kcal¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï³Æ453±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¿¹±ÊÀ½²Û¡áhttps://www.morinaga.co.jp