ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÖÎ¾¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡Ã¡ÖÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯LP400¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡¢¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¾¯Ç¯
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯5000S¤È¥¦¥é¥Ã¥³¤ò½êÍ¤·¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¥Þ¥Ë¥¢¿âÞ·¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¾¯Ç¯¡£¼«¿È¤â¤³¤ì¤¬Ì´¤Î´°À®·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥àºÇÀ¹´ü¤Ë¸«¤¿¡ÉÌ´¤ÎÃæ¤ÎÌ´¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ú²èÁü¡Û¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡¢£Í¤µ¤ó¤È±¿Ì¿¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯LP400¡Ê¼Ì¿¿17ÅÀ¡Ë
1977Ç¯3·î8Æü¡¢¥µ¥ó¥¿¥¢¥¬¥¿¡¦¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼
Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤¬¾¯¤·¤Ï´Ë¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¹©¾ì¤Î»Ï¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¤Þ¤Àµ¤²¹10ÅÙ¤ÈÈ©´¨¤¯¡¢½Õ¤È¤¤¤¦¤Ë¤ÏÄø±ó¤¯¡¢ÅÇ¤¯Â©¤â¤Þ¤¿Çò¤«¤Ã¤¿¡£¶õ¤Ë¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬¤¤¤Ë¤·¤ÆÉ÷¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÂæ¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¹©¾ì¤ÎÀµÌç¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤¤¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡ËLP400¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼1120242¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ª¡¼¥À¡¼121Âæ¤á¤Ç¡¢123Âæ¤á¤Ë´°À®¤·¤¿LP400¤À¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò½ü¤¤¤Æ¤ï¤º¤«149Âæ¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê½éÂå¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÂæ¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¥É¥¤¥Ä¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤ÏÌµ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¾Ê¬¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¿¨¤ë¤³¤È¤âØß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ãÇò¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö»þ¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¿¿¤Î¸ÜµÒ¤ÏÆüËÜ¿Í¡¢¸Î¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
77Ç¯¤Î½Õ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
1977Ç¯²Æ¡¢»³·Á¸©
¤È¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¾¯Ç¯¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆëÀ÷¤ß¤Î¾²²°¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£È±¤òÀÚ¤ê½ª¤¨¹²¤Æ¤Æ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê¤Ë²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Ø¤ÈµÞ¤¤¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¼õÆ°Åª¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Û¤ÉÆÍÈ¯Åª¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¤â¤·¾¯Ç¯¤¬¾²²°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©¤½¤Î¸å¤ÎÈà¤Î¿ÍÀ¸¡¢ÈÝ¡¢¡É¼ÖÀ¸¡É¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¼«Å¾¼Ö¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁæ¤¤¤Ç²ñ¾ì¤Þ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼½ªÎ»¤Î¤ï¤º¤«1»þ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£¾Ç¤ê¤Ç²æ¤ò¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÈá·à¤¬½±¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¥«¥á¥é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤Î»Ä¤ê¥³¥Þ¿ô¤¬3Ëç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Îº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Åö»þ¤Îü¥¤¢¤ë¤¢¤ëü¥¡£Âç»ö¤Ê¤È¤¤Û¤É¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¾¯Ç¯¤ÏÈï¼ÌÂÎ¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£»£¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ç¡¦¥È¥Þ¥¾¡¦¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥é¤È¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥¹¥×¥êS1¡¢¤½¤·¤ÆÀÄ¤¤¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¯¥ó¥¿¥Ã¥ÁLP400¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¤ÏÅö»þ¤¹¤Ç¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿»°¤Ä¤Î¼ñÌ£¤Ë¡¢¤½¤Î¸åÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âLP400¤Ï¡ÉÌ´¤ÎÃæ¤ÎÌ´¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤òÆø¤ï¤»¤¿ÀÖ¤¤¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á
¥É¥¤¥Ä·ÐÍ³¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÖ¤¤¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ê°Ê²¼¡¢242¹æ¼Ö¡Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¼Ö¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤º¤ÏÅö»þÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡ÊÀÖ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤ë»þ¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤âÈ÷¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë¡õ¥¿¥¤¥ä¤ÏºÙ¤¯¤Æ70¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ëLP400¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¤Ò¤É¤¯ÉÔ³æ¹¥¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¥¦¥ë¥Õ¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È´î¤ó¤À¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤â¥¦¥£¥ó¥°¤â¤Ê¤¯¥¿¥¤¥ä¤âºÙ¤¤Äß¤ë¤·¤ÎLP400¤Ï³Ê¹¥°¤¤¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥ß¥¦¥é¤òSVR¡Ê¥¤¥ª¥¿¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø²þÂ¤¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¦¥ë¥Õ²½¤ÏÄêÈÖ¤Î¡É¥¤¥±¤Æ¤ë¡É¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
242¹æ¼Ö¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò½ä²ó¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤Ê¡Ö¥Ï¥Ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¤ÎÅ¸¼¨Âß½ÐÍÑ¤ËÍ¢Æþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶å½£¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼ý¤Þ¤ëº¢¤Ç¤â¥ª¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤À100kmÂæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë°¦¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë
¤¤¤Ä¤«¤Ï¥¯¥ó¥¿¥Ã¥ÁLP400¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤âÌÈµö¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¹ñ»º¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤°¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆü»º¼Ö¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Å»ö¤â°ÂÄê¤·¤¿90Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308GTB¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Ü¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿Åö»þ¤Î¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÎ¤ÎÉ¾²Á¤Î¤Û¤É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¾è¤ì¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾è¤ì¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤É¤³¤«¿ÀÀ»¤â¤·¤¯¤Ï¼Ù°¤Ê¤â¤Î¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÎÎ°è¡£¶Ø´÷¤Î¼Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤í¤½¤íº£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£»³·Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¾¯Ç¯¤³¤½M¤µ¤ó¤Ç¡¢²«¿§¤¤LP400¤¬242¹æ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ100kmÂæ¡£¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âºÇ¤â¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤ÎÄã¤¤¡¢´ñÀ×¤Î¼Ö¤À¡£
M¤µ¤ó¤¬242¹æ¼Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥ÁÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¡¢º£¤â¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¦¥é¥Ã¥³P250S¤À¡£¼Â¤ò¤¤¤¦¤È¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤â½êÍ¤·°¦¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î5000S¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤Î¿¿¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á°¦¤ò¸ì¤ë¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¡É2Âæ¡É¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á1Âæ¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÎÊÉ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¹ü³Ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡É¤¹¤Ù¤Æ¡ÉÂ·¤¨¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
5000S¤È¥¦¥é¥Ã¥³¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¥Þ¥Ë¥¢¤¬¸«¤Æ¤â¿âÞ·¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£M¤µ¤ó¤âÂç¤¤¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¸«¤Æ¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡É¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡É¤Ï¡É¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡É¤Ç¤âLP400¤À¤Ã¤¿¡£
Çã¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¤Ê¤¼¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¤½¤Î»þÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿º£Æü¤Î¤³¤ÎÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È»ê¤ëÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£LP400¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢½é´ü·¿¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤½¤Î¤¦¤ÁÉü¸µ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1Âæ¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡ÉÊÌ³Ê¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡É¤Ç¤¢¤ë¡£M¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎLP500¡¢¸¶À£Âç¡Ê1¡¿1¡Ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¨¥Ý¥¥·¡¦¥¦¥Ã¥É¡Ë¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡É¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡É¤Î¸»¤È¤¤¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤«¤é¤ª¤è¤½10Ç¯Á°¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿M¤µ¤ó¤Ï¸µ¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤Î¥Þ¥ê¡¼¥´¡¦¥¬¥ê¥Ã¥Ä¥£¥ª»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢LP500¤Î¿ÞÌÌ¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥§¥Ã¥í¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¤¬¥Þ¥ê¡¼¥´¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë»×¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£º£¤äÃ¯¤â¸½Êª¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÊËÜÊª¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Æ¥¹¥È¤Ë¶¡¤µ¤ì¤Æ¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥¹¿Í¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥ËËÜ¼Ò¤¬¤³¤ÎÅÁÀâ¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò¸¶À£Âç¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍÌ¾¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ç°ìÇ¯¤¬¤«¤ê¤Ç2017Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¸¶À£Âç¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä5000S¡¢¥¦¥é¥Ã¥³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËM¤µ¤ó¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë°¦¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î´°À®·Á¤ò¤ß¤¿¡¢¤ÈÈà¼«¿È¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ëµ¢·ë¤¹¤ë
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¡£
¿ôÇ¯Á°¡£Èà¤Î¸µ¤Ë½ÅÂç¤Ê¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¡£Ä¶Äã¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤ÎLP400¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£M¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡ÉÌ´¤ÎÃæ¤ÎÌ´¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀÄ¤¤5000S¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ä
½Ð²ñ¤¤¤Î¤µ¤é¤Ë¿ôÇ¯Á°¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿LP400ÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â242¹æ¼Ö¤Ï¥¦¥ë¥Õ»ÅÍÍ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë¥ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤¿242¹æ¼Ö¤Ë¤Ï¤½¤Î¡É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡É¤¬º£¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¸¡§À¾Àî½ß¡¡¼Ì¿¿¡§Ë§²ì¸µ¾»¡¡Words¡§Jun NISHIKAWA¡¡Photography¡§Gensho HAGA
¡Ú²èÁü¡Û¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡¢£Í¤µ¤ó¤È±¿Ì¿¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯LP400¡Ê¼Ì¿¿17ÅÀ¡Ë
1977Ç¯3·î8Æü¡¢¥µ¥ó¥¿¥¢¥¬¥¿¡¦¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼
°ìÂæ¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¹©¾ì¤ÎÀµÌç¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤¤¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡ËLP400¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥·¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼1120242¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ª¡¼¥À¡¼121Âæ¤á¤Ç¡¢123Âæ¤á¤Ë´°À®¤·¤¿LP400¤À¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò½ü¤¤¤Æ¤ï¤º¤«149Âæ¤·¤«À¸»º¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê½éÂå¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÂæ¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¥É¥¤¥Ä¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤ÏÌµ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¾Ê¬¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¿¨¤ë¤³¤È¤âØß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ãÇò¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö»þ¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¿¿¤Î¸ÜµÒ¤ÏÆüËÜ¿Í¡¢¸Î¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
77Ç¯¤Î½Õ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
1977Ç¯²Æ¡¢»³·Á¸©
¤È¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¾¯Ç¯¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆëÀ÷¤ß¤Î¾²²°¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£È±¤òÀÚ¤ê½ª¤¨¹²¤Æ¤Æ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê¤Ë²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Ø¤ÈµÞ¤¤¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¼õÆ°Åª¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Û¤ÉÆÍÈ¯Åª¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¤â¤·¾¯Ç¯¤¬¾²²°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©¤½¤Î¸å¤ÎÈà¤Î¿ÍÀ¸¡¢ÈÝ¡¢¡É¼ÖÀ¸¡É¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¼«Å¾¼Ö¤òÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁæ¤¤¤Ç²ñ¾ì¤Þ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼½ªÎ»¤Î¤ï¤º¤«1»þ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£¾Ç¤ê¤Ç²æ¤ò¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÈá·à¤¬½±¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¥«¥á¥é¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤Î»Ä¤ê¥³¥Þ¿ô¤¬3Ëç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Îº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Åö»þ¤Îü¥¤¢¤ë¤¢¤ëü¥¡£Âç»ö¤Ê¤È¤¤Û¤É¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¾¯Ç¯¤ÏÈï¼ÌÂÎ¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£»£¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ç¡¦¥È¥Þ¥¾¡¦¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥é¤È¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥¹¥×¥êS1¡¢¤½¤·¤ÆÀÄ¤¤¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¯¥ó¥¿¥Ã¥ÁLP400¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¤ÏÅö»þ¤¹¤Ç¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿»°¤Ä¤Î¼ñÌ£¤Ë¡¢¤½¤Î¸åÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âLP400¤Ï¡ÉÌ´¤ÎÃæ¤ÎÌ´¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤òÆø¤ï¤»¤¿ÀÖ¤¤¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á
¥É¥¤¥Ä·ÐÍ³¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÖ¤¤¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡Ê°Ê²¼¡¢242¹æ¼Ö¡Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¼Ö¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤º¤ÏÅö»þÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡ÊÀÖ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤ë»þ¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤âÈ÷¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë¡õ¥¿¥¤¥ä¤ÏºÙ¤¯¤Æ70¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ëLP400¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¤Ò¤É¤¯ÉÔ³æ¹¥¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¥¦¥ë¥Õ¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È´î¤ó¤À¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤â¥¦¥£¥ó¥°¤â¤Ê¤¯¥¿¥¤¥ä¤âºÙ¤¤Äß¤ë¤·¤ÎLP400¤Ï³Ê¹¥°¤¤¤È¸«Ðö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥ß¥¦¥é¤òSVR¡Ê¥¤¥ª¥¿¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø²þÂ¤¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¦¥ë¥Õ²½¤ÏÄêÈÖ¤Î¡É¥¤¥±¤Æ¤ë¡É¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
242¹æ¼Ö¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò½ä²ó¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤Ê¡Ö¥Ï¥Ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¤ÎÅ¸¼¨Âß½ÐÍÑ¤ËÍ¢Æþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶å½£¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼ý¤Þ¤ëº¢¤Ç¤â¥ª¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤À100kmÂæ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë°¦¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë
¤¤¤Ä¤«¤Ï¥¯¥ó¥¿¥Ã¥ÁLP400¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤âÌÈµö¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¹ñ»º¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤°¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆü»º¼Ö¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Å»ö¤â°ÂÄê¤·¤¿90Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308GTB¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Ü¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿Åö»þ¤Î¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÎ¤ÎÉ¾²Á¤Î¤Û¤É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¾è¤ì¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾è¤ì¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ´¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤É¤³¤«¿ÀÀ»¤â¤·¤¯¤Ï¼Ù°¤Ê¤â¤Î¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÎÎ°è¡£¶Ø´÷¤Î¼Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤í¤½¤íº£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£»³·Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø½ªÎ»Ä¾Á°¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¾¯Ç¯¤³¤½M¤µ¤ó¤Ç¡¢²«¿§¤¤LP400¤¬242¹æ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ100kmÂæ¡£¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âºÇ¤â¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤ÎÄã¤¤¡¢´ñÀ×¤Î¼Ö¤À¡£
M¤µ¤ó¤¬242¹æ¼Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥ÁÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¡¢º£¤â¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¦¥é¥Ã¥³P250S¤À¡£¼Â¤ò¤¤¤¦¤È¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤â½êÍ¤·°¦¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î5000S¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤Î¿¿¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á°¦¤ò¸ì¤ë¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¡É2Âæ¡É¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á1Âæ¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÎÊÉ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¹ü³Ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡É¤¹¤Ù¤Æ¡ÉÂ·¤¨¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
5000S¤È¥¦¥é¥Ã¥³¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¥Þ¥Ë¥¢¤¬¸«¤Æ¤â¿âÞ·¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£M¤µ¤ó¤âÂç¤¤¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¸«¤Æ¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡É¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡É¤Ï¡É¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡É¤Ç¤âLP400¤À¤Ã¤¿¡£
Çã¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¤Ê¤¼¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¤½¤Î»þÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿º£Æü¤Î¤³¤ÎÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È»ê¤ëÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£LP400¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢½é´ü·¿¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤½¤Î¤¦¤ÁÉü¸µ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1Âæ¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡ÉÊÌ³Ê¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡É¤Ç¤¢¤ë¡£M¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎLP500¡¢¸¶À£Âç¡Ê1¡¿1¡Ë¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¨¥Ý¥¥·¡¦¥¦¥Ã¥É¡Ë¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡É¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡É¤Î¸»¤È¤¤¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤«¤é¤ª¤è¤½10Ç¯Á°¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿M¤µ¤ó¤Ï¸µ¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤Î¥Þ¥ê¡¼¥´¡¦¥¬¥ê¥Ã¥Ä¥£¥ª»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢LP500¤Î¿ÞÌÌ¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥§¥Ã¥í¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¤¬¥Þ¥ê¡¼¥´¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂ¨ºÂ¤Ë»×¤¤¤¿¤Ã¤¿¡£º£¤äÃ¯¤â¸½Êª¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÊËÜÊª¤Ï¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Æ¥¹¥È¤Ë¶¡¤µ¤ì¤Æ¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥¹¿Í¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥ËËÜ¼Ò¤¬¤³¤ÎÅÁÀâ¤Î¥¯¥ó¥¿¥Ã¥Á¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò¸¶À£Âç¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍÌ¾¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Ç°ìÇ¯¤¬¤«¤ê¤Ç2017Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¸¶À£Âç¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä5000S¡¢¥¦¥é¥Ã¥³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËM¤µ¤ó¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë°¦¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î´°À®·Á¤ò¤ß¤¿¡¢¤ÈÈà¼«¿È¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ëµ¢·ë¤¹¤ë
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¡£
¿ôÇ¯Á°¡£Èà¤Î¸µ¤Ë½ÅÂç¤Ê¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¡£Ä¶Äã¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤ÎLP400¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£M¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡ÉÌ´¤ÎÃæ¤ÎÌ´¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀÄ¤¤5000S¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ä
½Ð²ñ¤¤¤Î¤µ¤é¤Ë¿ôÇ¯Á°¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿LP400ÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â242¹æ¼Ö¤Ï¥¦¥ë¥Õ»ÅÍÍ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë¥ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤¿242¹æ¼Ö¤Ë¤Ï¤½¤Î¡É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡É¤¬º£¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¸¡§À¾Àî½ß¡¡¼Ì¿¿¡§Ë§²ì¸µ¾»¡¡Words¡§Jun NISHIKAWA¡¡Photography¡§Gensho HAGA