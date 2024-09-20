佐藤流司、阿久津仁愛、橋本祥平らが出演した舞台『邪魚隊／ジャッコタイ』東京千穐楽公演の再配信が決定 特典は大千穐楽公演のカーテンコール映像
2024年8月にライブ配信された、東映ムビ×ステ 舞台『邪魚隊／ジャッコタイ』の東京千穐楽である8月25日（日）17時公演の再配信が決定した。
舞台『邪魚隊／ジャッコタイ』舞台写真 (C)2024 toei-movie-st
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舞台『邪魚隊／ジャッコタイ』は、8月9日（金）～8月25日（日）で東京・サンシャイン劇場、8月30日（金）～9月1日（日）まで大阪・サンケイホールブリーゼ、9月4日（水）愛知・一宮市民会館、9月7日（土）・8日（日）石川・石川県立音楽堂 邦楽ホームの全4都市にて上演された。
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映画『邪魚隊／ジャッコタイ』の後日談となり、物語の舞台は江戸からいくつもの謎を秘めた絶海の孤島、銀粉島。佐藤流司演じる鱗蔵ら邪魚隊の活躍が、大迫力の舞台演出とともに、映画からさらにパワーアップした歌とアクション、ダンスによって展開されていく。
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今回、e+のライブ配信サービス「Streaming+」ほかにて再配信を実施する。配信期間は9月30日（月）0:00～10月6日（日）23:59と10月8日（火）0:00～10月14日（月）23:59の2つの期間。配信期間内であれば、何度でも見返すことができる。
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また、特典映像として9月8日（日）13時大千穐楽公演のカーテンコール映像もあわせて配信される。この機会に今一度本公演を堪能してみてはいかがだろうか。