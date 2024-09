FIFTY FIFTY、新メンバーを迎えて再スタート！タイトル曲「SOS」MV公開

5人組として再出発したFIFTY FIFTYが、タイトル曲「SOS」のミュージックビデオをついに公開した。本日(20日)、FIFTY FIFTYは2ndミニアルバム「Love Tune」を発売。タイトル曲「SOS」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオでメンバーたちは、エレガントで幻想的なムードを披露。「SOS I'm calling 私の心に深く入って来た Message Can you hear my SOS, Oh darling 耳を傾けてみて Truth in you, unmute」という歌詞とメンバーたちの神秘的な歌声が合わさり、リスナーにまるで雲の上を歩いているような特別な気分を味わわせる。

メンバーたちのビジュアルも印象的だ。フリルのついたドレスや白のワンピースを着こなし、妖精のような雰囲気を醸し出した。2022年に4人組でデビューしたFIFTY FIFTYは、所属事務所との葛藤を経て、キナと新メンバーのムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナにより、5人組として再スタートを切った。4人でリリースした1stシングル「Cupid」が世界的なヒットを記録しただけに、新生FIFTY FIFTYが今後どのような活動を展開していくのか、関心が集まっている。