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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年9月20日(金) 9:00 〜 2024年9月24日(火) 23:59まで「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。

現在、USB3.2 Gen2に対応した最大読込速度 2100MB/秒のCrucial（クルーシャル）の外付けSSD「X10 Pro」やケーブルが不要でパソコンに差すだけで使えるIODATA（アイ・オー・データ）のスティック型SSD「SSPS-US1GRE」など、人気のストレージがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年9月20日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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最速読込速度が最大2100MB/秒の驚異的なパフォーマンス。クルーシャルのSSD「X10 Pro」がお買い得！

【Amazon.co.jp限定】Crucial X10 Pro 外付け SSD 2TB USB3.2 iPhone15シリーズ動作確認済 最大読込速度2100MB/秒 正規代理店保証品 Mylioモデル CT2000X10PROSSD902 29,980円 （12％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Crucial X10 Pro 外付け SSD 1TB USB3.2 iPhone15シリーズ動作確認済 最大読込速度2100MB/秒 正規代理店保証品 Mylioモデル CT1000X10PROSSD902 18,480円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

IODATA の外付けSSDが22％オフなど、パソコンに直接挿すだけで使えて便利なスティック型SSDがセール特価！

IODATA SSD 外付け 1TB グレー×ブラック 小型 スティック ポータブル 高速転送 テレビ録画対応 PS5/PS4(動作確認済) USB 3.2 Gen 2 日本メーカー SSPS-US1GRE 11,230円 （22％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N 12,680円 （12％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 500GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST500U3BA/N 9,880円 （21％オフ） Amazonで購入する PR PR

小型・軽量ボディでモバイル性に優れた、ポータブルタイプのSSDも要チェック！

Samsung T7 1TB 最大転送速度1,050MB/秒 PS4/PS5動作確認済み USB3.2 Gen2 外付けSSD (ポータブル) グレー MU-PC1T0T/EC 国内正規保証品（メーカー保証） 17,980円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Nextorage ネクストレージ 国内メーカー 2TB USB3.2 Gen2 ポータブルSSD NX-P2SEシリーズ Type-C 最大読み出し速度1050MB/s 最大書き込み速度1000MB/s Windows MacOS PS5 PS4 iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max メーカー動作確認済み メーカー3年保証 外付けssd NX-P2SE2TB/ENET 25,632円 （5％オフ） Amazonで購入する PR PR

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クルーシャルの内蔵SSDが驚きの44％オフ！ 内蔵SSDをお得に買うなら「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」で！

Crucial(クルーシャル) SSD 内蔵2.5インチ SATA接続 BX500 シリーズ 1TB 国内正規代理店品 CT1000BX500SSD1JP 8,864円 （44％オフ） Amazonで購入する PR PR

シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND採用 SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm PS4動作確認済 3年保証 A55シリーズ SP001TBSS3A55S25 7,803円 （39％オフ） Amazonで購入する PR PR

キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 480GB 2.5インチ 7mm SATA 国産BiCS FLASH TLC 搭載 3年保証 EXCERIA SSD-CK480S/N 【国内正規代理店品】 4,980円 （17％オフ） Amazonで購入する PR PR

PCの性能はメモリで劇的に変わる！ セール中のM.2 SSDでPCでのポテンシャルを引き出そう

Crucial(クルーシャル) P3plus 1TB 3D NAND NVMe PCIe4.0 M.2 SSD 最大5000MB/秒 CT1000P3PSSSD8JP メーカー5年保証 国内正規代理店品 9,773円 （41％オフ） Amazonで購入する PR PR

シリコンパワー SSD 512GB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP512GBP34A60M28 5,656円 （19％オフ） Amazonで購入する PR PR

Nextorage ネクストレージ Gシリーズ LE SSD 2000GB 内蔵SSD M.2 2280 最大転送速度7,400MB/s PCIe Gen 4.0 x 4 NVMe 1.4 NN4LE-2TB2CN/GNE SYM 23,541円 （5％オフ） Amazonで購入する PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」は、9月24日（火）23時59分まで開催中！