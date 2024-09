ドジャースの大谷翔平投手(30)が19日(日本時間20日)、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打席連発を含む6安打10打点2盗塁の大暴れで、メジャー史上初の「50−50」からの「51−51」を達成した。

大谷の代理人事務所「CAAスポーツ」は、インスタグラムで「HISTORIC The First to ever do it. @shoheiohtani 50/50」(歴史的 前人未踏 大谷翔平 50/50)とつづり、大谷の肖像画を掲載。

ソファに座る大谷の左に大量のベース、右にボールが描かれ「50/50」を祝福。さらに、ボールの横には愛犬・デコピンのイラストも描かれている。

デコピンは8月28日(日本時間29日)の本拠でのオリオールズ戦で、見事な始球式を披露した“相棒”。

それだけにファンからも祝福の声や「60/60行くのでは?」「MVP」などの声と共に「デコピンもいる」デコピンの英語名「decoy」などの声も寄せられていた。