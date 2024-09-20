ÅìÊõ¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤¬»ñËÜÄó·È¡¡ÃÎÅªºâ»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³¤³°¤Ç¿ä¿Ê
IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂç¤¤Ê»º¶È¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«
¡¡ÅìÊõ¤¬¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎIP¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¡Ë¿Íµ¤¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆÃ¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ê¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡Ë¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï76.5²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±Ç²è¾Þ¡ØÂè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ù¤Ç»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Á´À¤³¦Îß·×¤Î¶½¼ý¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó160²¯±ß¡Êºâ³¦»ïÄ´¤Ù¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìÊõÇÛµëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤â¡¢Æ±¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÇÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥Ö¥ê¥¢¥Ë¥á¤âÁ´À¤³¦Åª¤ËÄ¹¤é¤¯¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!!¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¡Ê¶½¹Ô¼ý113.2²¯±ß¡Ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇSPY¡ßFAMILY CODE:White¡Ù¡ÊÆ±63.2²¯±ß¡ËÅù¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯2·î´ü¤ÎÅìÊõ¤Î·è»»ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎIP¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¹ñÆâ³°¿©¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬ÍèµÒÆ°µ¡Í¶È¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢IP¾¦ÉÊ¤Ï·ÐºÑ³èÀ²½¤Î°ì¤Ä¤ÎÉð´ï¤À¡£
¡Ö³¤³°¤Î¸½¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅö¼Ò¤ÎIP¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤ÏIP¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£ËÌÊÆ¤ÈÃæ¹ñÆâÃÏ¤ò½ÅÅÀÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯3·î´ü¤Î³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤Ï28.5¡ó¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï30¡ó¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï50¡ó¤Þ¤Ç³ÈÂç¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»ñËÜÄó·È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤Î´ë²è³«È¯¤ä±ÇÁüÀ½ºî¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ï¤¬¹ñ¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»º¶È¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÎ¾¼Ò¤Î·Ð±Ä¼êÏÓ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÊõ¤¬¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎIP¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¡Ë¿Íµ¤¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆÃ¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ê¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡Ë¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï76.5²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±Ç²è¾Þ¡ØÂè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ù¤Ç»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Á´À¤³¦Îß·×¤Î¶½¼ý¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó160²¯±ß¡Êºâ³¦»ïÄ´¤Ù¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìÊõÇÛµëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤â¡¢Æ±¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÇÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥Ö¥ê¥¢¥Ë¥á¤âÁ´À¤³¦Åª¤ËÄ¹¤é¤¯¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!!¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¡Ê¶½¹Ô¼ý113.2²¯±ß¡Ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇSPY¡ßFAMILY CODE:White¡Ù¡ÊÆ±63.2²¯±ß¡ËÅù¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯2·î´ü¤ÎÅìÊõ¤Î·è»»ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎIP¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¹ñÆâ³°¿©¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬ÍèµÒÆ°µ¡Í¶È¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢IP¾¦ÉÊ¤Ï·ÐºÑ³èÀ²½¤Î°ì¤Ä¤ÎÉð´ï¤À¡£
¡Ö³¤³°¤Î¸½¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅö¼Ò¤ÎIP¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿¤Ó¤·¤í¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤ÏIP¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£ËÌÊÆ¤ÈÃæ¹ñÆâÃÏ¤ò½ÅÅÀÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯3·î´ü¤Î³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤Ï28.5¡ó¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï30¡ó¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï50¡ó¤Þ¤Ç³ÈÂç¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»ñËÜÄó·È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤Î´ë²è³«È¯¤ä±ÇÁüÀ½ºî¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Åù¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ï¤¬¹ñ¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»º¶È¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÎ¾¼Ò¤Î·Ð±Ä¼êÏÓ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£