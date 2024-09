◆SAY MY NAME、世界初パフォーマンス決定

【モデルプレス=2024/09/20】JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより10月にデビューする新人ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)。10月5日・6日にて開催されるライブ『iNKODE to PLAY』(幕張メッセイベントホール)で、世界初パフォーマンスを行うことが決定した。ジェジュンが韓国にて設立し、自身もCSOを務める株式会社iNKODE。同社の日本法人である株式会社iNKODE JAPANが初めて主催するライブ『iNKODE to PLAY』に、SAY MY NAMEが参加する。

◆SAY MY NAME、ジェジュンが手掛ける初のガールズグループ

さらに、全員のグループトレーラーも公開。すでにSAY MY NAMEの公式SNSにて公開されている個人トレーラー映像の中では、それぞれ別の場所に1人でいる様子が描かれていた。今回の映像では、全員が集まり自由に走り回り、生き生きとしている彼女たちの自然体な魅力がエモーショナルに映し出されている。そして、最後に公開されたメンバーHITOMI(本田仁美)が佇んでいるビルの屋上に並んだメンバーと7匹の可愛い猫。猫の正体は詳しく明かされていないが、彼女たちの今後の活動に深く関わっていくことが想起される。SAY MY NAMEはジェジュンがiNKODEのCSOとして直接手掛ける初のガールズグループで、8月30日にグループ名と1人目のメンバーDOHEE(ドヒ)のトレーラー映像が公開、その後KANNY(カニー)、MEI(メイ)、JUNHWI(ジュニ)、SOHA(ソハ)、SEUNGJOO(スンジュ)が公開された。9月13日には最後のメンバーとして、元IZ*ONEであるHITOMIの加入が発表。ジェジュンは度々メディアを通じて自身がプロデュースする新人アイドルグループについて言及しており、去年韓国で大規模なオーディションも実施していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】