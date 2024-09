「ROAD TO KINGDOM」放送スタート！実力とビジュアルを兼ね備えた「8TURN」は沼る要素が満載

2023年1月30日にデビューしたMNH ENTERTAINMENT 初のボーイズグループ 8TURN。2024年3月6日にはシングル「RU-PUM PUM Japanese ver.」をリリースし日本デビューを飾った彼らが、12月21日に日本で初のファンミーティング「8TURN 1st Fan Meeting in Japan」を豊洲PITで開催する。韓国で9月19日から放送がスタートしたMnetのサバイバル番組「ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」に出演することが決定し、これから注目を集めること間違いなし! 沼落ち必至の8TURNの魅力に迫る!!

◆実力とビジュアルを兼ね備えた8人

◆中毒性抜群!キャッチーな楽曲も魅力

◆“オールラウンダーアーティスト”8人8色の多彩な魅力!

ジェユン(2002年7月2日生まれ)

ミョンホ(2001年10月12日生まれ)

ミノ(2002年10月14日生まれ)

ユンソン(2003年11月13日生まれ)

ヘミン(2004年3月16日生まれ)

ギョンミン(2004年10月28日生まれ)

ユンギュ(2005年9月7日生まれ)

スンホン(2007年5月15日生まれ)

◆ケミが大量発生!沼る要素が満載の8TURN

◆この8TURNがカッコイイ!おすすめ動画

8TURNはMNH ENTERTAINMENTが 2021年に実施したボーイズグループプロジェクト「WAG(World Audition for Guys)」を通じて選抜された、実力とビジュアルを兼ね備えたメンバー8人で結成された。彼らの最大の武器はエネルギーに満ちたパフォーマンス。そして8人がまったく異なる個性と才能、ビジュアルを持ちながらも、ステージではその個性が絶妙な調和を見せて一層の輝きを放つことだ。3rdミニアルバム「STUNNING」では全員が金髪でカムバックしたことが話題となったが、それでもしっかりと全員の見分けがつくほど個々の個性が際立っている。また、彼らはデビュー前から練習生グループ“B.O.M(Boys Of MNH)”として、2022年9月から活動をスタートさせ、オフィシャルYouTubeで数々のオリジナル動画やダンスカバー動画を公開してきた。Stray Kidsの「Back Door」やNCT Uの「Make a Wish」の振付に携わった日本人ダンサー・振付師のReiNaのダンスワークショップを受講する動画も公開されており、それらの動画を見れば彼らの実力の高さがよくわかる。THE BOYZの「MAVERICK」や、NCT U「Universe (Let's Play Ball)」、SEVENTEEN「HOT」などのK-POPカバー動画も公開されており、キレキレのパフォーマンスは必見! ぜひチェックしてほしい。8TURNのキャッチーな楽曲も魅力満点だ。1stミニアルバム「8TURNRISE」のタイトル曲「TIC TAC」では“Na na na na na na na na TIC TAC”というフレーズ。2ndミニアルバム「UNCHARTED DRIFT」のタイトル曲「EXCEL」では“Doing big things and X-EXCEL, I”というフレーズ。3rdミニアルバム「STUNNING」のタイトル曲「RU-PUM PUM」では“Ru pu-pum pumRu puh puh puh pum pum Yeah, we know we're dope Duh duh duh duh dope dope“というサビの歌詞とサウンドが一度聴いたら耳から離れず、気がつけば思わず口ずさんでいるほど中毒性がある。これまではヒップホップ系のダンス曲をタイトル曲として活動してきたが、さまざまなジャンルを消化するポテンシャルを秘めた彼らだけに、今後の活動や「ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」でまったく違う色を見せてくれることにも期待したい。最後に8人8色の多彩な魅力を基に“オールラウンダーアーティスト”と呼ばれる8TURNメンバーを紹介する。オーディション番組「BOYS24」「MIXNINE」の参加歴を持つ。メインダンサーでダンスも歌も完璧な“万能リーダー”。ステージでセンターに立った時の圧倒的な安定感と重低音ボイスが魅力。SEVENTEENのS.COUPSのようなリーダーを目指しているそうで、実際にもメンバーからの信頼は絶大。サイレンのような警告音が鳴る大音量の目覚まし時計を愛用しており、自分が起きたあとはメンバーたちを朝起こしてまわる係になる。一見おとなしそうに見えるが、笑うとかわいい“クマさん”に変身。ユンソンいわく、むけばむくほど魅力が出てくる“玉ねぎのような男”。ニュージーランドで幼少期を過ごしたこともあり、英語が得意。チーム最年長でメインボーカルとメインダンサーを務める。特に高音でパワフルかつ甘美な歌声は8TURNの大きな武器となっている。ステージではダダ漏れの色気でセクシーとカリスマを担当しているが、本人いわく“実はかわいいセクシープリティ”。外見はクールな雰囲気だが内面は繊細で思慮深い“外剛内柔”。年下のメンバーも気楽に接することができる末っ子みたいな長男、友達みたいな兄。6歳年下の末っ子のスンホンともよくからんでおり“マッマクズ(맏막즈マッヒョン&マンネ)”のケミで愛されている。同室のメンバーがどんなにうるさくても自分の世界に入り込んでいるために気にしない“理想のルームメイト”。学生時代は音楽サークルに所属してバスキングや学園祭のステージに立っていた。伸びやかで透き通る歌声のサブボーカル。テコンドー、剣道、柔道、合気道、ボクシングの経験があり細身の体型からは想像できないパワフルなパフォーマンスが持ち味。優しく人情に厚い性格で面倒見がよく、メンバーの悩み相談担当。特にスンホンにはよくちょっかいを出しているため“ホホンチャンダム(호헌장담 ミノの호とスンホンの헌から호언장담大言壮語という言葉にひっかけた造語)のケミで愛されている。ホラーや虫が苦手でチーム一の怖がりを自称している。キャッチフレーズは“笑顔の天使、かわちぃミノ”。外向的でいつもポシティブなエネルギーに満ちあふれた8TURNのムードメイカー。アイディアメイカーでもあり、チームをよくするために積極的に提案を出す。きれい好きでいつも掃除をしている。スンホンが在学中の聖水高等学校の卒業生で、高校時代は生徒会会長を務め、恩師いわく「よく掃除をしている礼儀正しい生徒」だった。美意識が高くメイクを独自でマスターし、メンバーにメイクをすることも。ストレス解消法はガールズグループのダンスを踊ること。映像撮影と編集が得意で8TURNのSNSにアップされる動画はユンソンが撮影したものが多い。同じくビタミンのような性格のユンギュとは“ユンユンズ(윤윤즈ユンソン&ユンギュ)のケミで愛される。ギョンミンに次ぐ長身。独特の低音ボイスと、少年美が魅力。人見知りだが穏やかな性格で、相手を気楽にさせる癒し系ムードメイカー。テコンドー、ハンドボール、水泳など、運動神経抜はチームNo1。趣味と特技はサッカーでマンチェスター・シティのファン。ハンリム演芸芸術高等学校の映像制作科卒業で、人見知りゆえにカメラは撮られるよりも撮るほうが得意。ギョンミンとは同じ2004年生まれでハンリム演芸芸術高等学校の同級生、長身と共通点が多く“04ズ”や“ジャンシンズ(장신즈長身ズ)” “ミンミンズ(민민즈ヘミン&ギョンミン)” “ハンリムズ( 한림즈)”のケミで愛される。ENHYPENを生んだ「I-LAND」に出演歴あり。チーム一の長身で甘いマスクを持つ8TURNのビジュアルセンター。表情管理やジェスチャーがうまくキラーパートを担当することが多い。キラキラした笑顔とちょっと天然な性格がチャームポイント。いたずらっ子でどこに飛んでいくかわからない自由奔放さがあり、実質的なの8TURNの“末っ子”。ハンリム演芸芸術高等学校実用舞踊科卒。「ハリーポッター」の大ファン。辛い物が苦手。愛称は“ビョル(星)”。力強いラップに加えてボーカルも得意とするオールラウンダー。デビュー前に国家禁煙支援センターの禁煙キャンペーンなど、数々の公共広告に出演し、その広告映像をきっかけにキャスティングを受けてMNHエンターテインメント入社。大きな目がチャームポイントで自他ともに認める“子犬”キャラ。明るい性格で愛嬌満点のチームのビタミンのような存在。絵を描くのがうまい。今年7月より韓国で放送、日本でもDisney+で独占配信されているチェ・ジョンヒョプ主演のドラマ「偶然かな。」のOST「Destiny」をソロで歌っている。低音のパワフルラッパー。メンバーの誰もが認める“黄金末っ子”。“地上波音楽放送に出演した最年少K-POPボーイズグループアイドル”の新記録を打ち立てた。(現在は2008年生まれのThe Windのチャン・ヒョンジュンが最年少記録を保持)。落ち着いた性格で年齢よりも大人びた面がある一方で、時折年齢に見合った無邪気さをのぞかせるギャップが魅力。ぷにぷにしたほっぺがチャームポイントで、兄たちはそのほっぺをいじって癒しを得ているそうだ。メンバーの仲がとてもよく、紹介した以外にもケミが大量発生。オフィシャルYouTubeには彼らのわちゃわちゃした動画がたくさんアップされているので、メンバーたちのケミを探してみるのも楽しい。プロのダンサーを迎え、8TURNが本気のパフォーマンスを魅せたこちらの動画も超必見!このように沼る要素が満載の8TURN。競争が激化するアイドル業界の中で、実力と潜在力を十分備えているボーイズグループに再びスポットを当てるというコンセプトの「ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」を通じて、彼らが果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれるのかが楽しみだ。(ライター:安部裕子)

■公演情報

「8TURN 1st Fan Meeting in Japan」



日時:12月21日(土)

1st SHOW 13:30 Open / 14:30Start

2nd SHOW 18:00 Open / 19:00Start



会場:豊洲PIT



チケット代:12,000円(税込み/ドリンク代別途必要)

※全自由 ※整理番号付き

※未就学児童入場不可

※8TURN OFFICIAL FANCLUB ‘TURNING JAPAN'会員限定 お見送り会実施

※スマートフォンに限り全編撮影可



チケット一般発売中

>>お申込みこちら



■関連リンク

・8TURN日本公式サイト, 日本公式ファンクラブ

・8TURN日本公式Xアカウント(旧Twitter)

・8TURN公式Xアカウント

・8TURN公式Instagramアカウント

・8TURN公式YouTubeチャンネル



★8TURNの過去のインタビューもチェック!

Vol.1 ― 全員金髪で話題!8TURN、日本ファンの印象は「笑顔の天使でめちゃかわいい」

Vol․2 ― 8TURNの素顔に迫る!日本の感性に憧れも?「平凡な学生生活を送ってみたいです」