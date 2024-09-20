24ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¤·¤¿·Ý¿Í¤ËµÈËÜ¤Î¸åÇÚ¶Ã¤¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º via ¥®¥ê¥·¥ã¡ÙÂè1ÏÃ¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬¼«¿È¤Î·ëº§Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤ÀäÄº¤Î24ºÐ¤Î¤È¤·ëº§¤·¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢7Æü´Ö¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¡È·ëº§¡É¤«¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÉ¬¤º·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ºÇ¤âÀÚ¤Ê¤¯°¦¤Ë°î¤ì¤¿·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡ÊMC¡Ë¤È¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬¡¢Âè1¡Á3ÏÃ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤È»°±º¤ê¤ç¤¦ÂÀ¤È¶¦¤Ë¡¢2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤¬¼«¿È¤Î·ëº§¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï24ºÐ¡£½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¡Ä25Æü´Ö¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃ¦Âà¡×¤È¤¤¤¦ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤È¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÌ¤ì¤ë»þ¤Ï¡¢°ì²ó·ëº§¤·¤ÆÎ¥º§¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤ªÉÕ¤¹ç¤¤³«»Ï¤ÎÅö»þ22ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤Ï¡Ö22ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¾±»ÊÃÒ½Õ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·ëº§¤Ë¤Ï¤º¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º via ¥®¥ê¥·¥ã¡ÙÂè1ÏÃ¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤ÀäÄº¤Î24ºÐ¤Î¤È¤·ëº§¤·¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢7Æü´Ö¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¡È·ëº§¡É¤«¡ÈÊÌ¤ì¡É¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÉ¬¤º·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ºÇ¤âÀÚ¤Ê¤¯°¦¤Ë°î¤ì¤¿·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡ÊMC¡Ë¤È¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬¡¢Âè1¡Á3ÏÃ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤È»°±º¤ê¤ç¤¦ÂÀ¤È¶¦¤Ë¡¢2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÎ¹¤ò¸«¼é¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤ªÉÕ¤¹ç¤¤³«»Ï¤ÎÅö»þ22ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤Ï¡Ö22ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¾±»ÊÃÒ½Õ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·ëº§¤Ë¤Ï¤º¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿·ëº§·èÃÇ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º via ¥®¥ê¥·¥ã¡ÙÂè1ÏÃ¤ÏABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£