Novel Coreが2025年2月11日に開催する初のアリーナ単独公演<“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama>にDABO、Charluのゲスト出演が決定した。8月にリリースした楽曲「SKILL TEST feat. DABO, Charlu」で共演した3組が集う。<“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama>は、アーティストの頭の中に存在する “アイデアの遊園地” への招待をテーマにした大型公演。一夜限り、横浜・Kアリーナがカオスなアミューズメントパークと化し、複数のジャンルやカルチャー、様々なアート表現が複雑に交差し、急上昇&急降下&急旋回を繰り返す約2時間のパレードが繰り広げられる予定だ。

<“BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama>

日程 : 2024年2月11日(火・祝)

会場 : Kアリーナ 横浜

開場: 15:30 / 開演: 17:00



▼チケット

最速プレオーダー受付中

10月20日(日) 23:59まで

https://eplus.jp/novelcore/

