Àï¼Ö¤â¥Ú¥·¥ã¥ó¥³!? ¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¡Ö¹Û»³ÍÑ¥À¥ó¥×¡×ÆüÎ©·úµ¡À½¤¬°ì¿·¤Ø ÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¡©
¼Â¼Ö¤Ï9·î²¼½Ü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎÍ½Äê¡£
¥Õ¥ëÅÅÆ°¼°¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½
¡¡ÆüÎ©·úµ¡¤Ï2024Ç¯9·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¿··¿¥ê¥¸¥Ã¥É¥À¥ó¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖEH4000AC-5¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖEH4000AC-5¡×¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ëEH4000AC-3¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸ÈÇ¤Ç¡¢¸ø¾ÎÀÑºÜ¼ÁÎÌ¤Ï¶È³¦ºÇÂçµé¤Î242t¡¢¼ÖÎ¾Áí¼ÁÎÌ¤Ï427t¡£´ûÂ¸¤ÎFH4000AC-3¤¬¸ø¾ÎÀÑºÜ¼ÁÎÌ221t¡¢¼ÖÎ¾Áí¼ÁÎÌ384t¤Ê¤Î¤ÇÀÑºÜÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï21t¤ÎÁý²Ã¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÎ©·úµ¡¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤·¤¿¿··¿¤Î¥ê¥¸¥Ã¥É¥À¥ó¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖEH4000AC-5¡×¡Ê²èÁü¡§ÆüÎ©·úµ¡¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤â¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î65km/h¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ûÂ¸¤ÎFH4000AC-3¤¬56km/h¤Ê¤Î¤Ç¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖEH4000AC-5¡×¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Î´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¨¥³¤Î3¤Ä¤ÎÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥¨¥³¥â¡¼¥É¡¢ºÇÂç¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±¿¹Ô¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ºÂ®ÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìý°µ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁ°ÎØ´¥¼°¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤é¼¾¼°¥Ö¥ì¡¼¥¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢Êä½õ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¿¡¼¥À¡¼¤ÎÀÇ½¶¯²½¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ì¡¼¥ÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹Û»³¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿À©Æ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Û»³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²ÍÀþ¤«¤éÅÅÎÏ¤ò¼õÅÅ¤¹¤ë¥È¥í¥ê¡¼¼õÅÅ¼°¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥ëÅÅÆ°¼°¤Ø¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä³«»Ï¤Ï2025Ç¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢¼Â¼Ö¤Ï2024Ç¯9·î24Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤ÇÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹Û¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖMINExpo¡×¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡