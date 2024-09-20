ÇÑÀþÀ×¤òÊâ¤¯¡ÊÀÖ±©ÊÔ¡Ë¡¿ÆâÅÄ¹¸¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¡ØÊâ¤Î¹¡Ù¤Î¥¹¥¹¥á¡ª¡×
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡ÈÇÑÀþÀ×¤òÊâ¤¯¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÜÅªÃÏ¤ÏÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÀÖ±©ÃÏ¶è¡£¼ò¹¥¤¤Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤éÆ²¡¹¤È¡¢¤·¤«¤â°Â¤¯°û¤á¤ëÄ®¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤í¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ¯Ã¼¤âÀÖ±©¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°¤ÇÊ¹¤¤¤¿°¹¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤À¡£
¡ÖÀÖ±©È¬È¨¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡¡¶Æâ¤Î¿¿²¼¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¸ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤¬½Ð¤¿¤êÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤è¡×
¡¡¤½¤¦Ê¹¤±¤Ð¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£µ¢Âð¸å¡¢ÃÏ¿Þ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¿À¼Ò¤Î¶á¤¯¤«¤éÌó1¥¥íÀè¤ÎÀÖ±©¼«Á³´Ñ»¡¸ø±à¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÀÖ±©ÎÐÆ»¸ø±à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÌÀ¼£´ü¤«¤é¾¼ÏÂÃæ´ü¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿·³ÍÑ²ßÊªÀþ¡ÊÅìµþÎ¦·³Ê¼´ïÊäµë¾³ÀìÍÑÀþ¡Ë¤ÎÇÑÀþÀ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡JRÀÖ±©±ØÀ¾¸ý¤«¤é¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤òº¸Â¦¤Ë¸«¤Æ¿Ê¤ß¡¢ÀÖ±©Âæ¥È¥ó¥Í¥ëÏÆ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Ì¡¼¥ô¥§¥ëÀÖ±©Âæ¡ÊURÄÂÂß½»Âð¡Ë¤È¤·¤Æ·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Á°¿È¤ÏÁí¸Í¿ô3373¸Í¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥â¥¹ÃÄÃÏ¤ÎÀÖ±©ÂæÃÄÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È!¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï½»Åï4Åï¤¬¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¡£¥ª¥¤¥é¤ÏÎÙ¤ÎÂÎ©¶è¤Ê¤¬¤éÃÄÃÏ¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ¯¤Ë¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£4Åï¤Î¤¦¤Á3Åï¤ÏÅã¾õ¤Î½»Åï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ³¬3¤Ä¤Î½»¸Í¤¬»°Êý¸þ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Y»ú·¿¤Î»Ñ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Î½»Åï¤Ï¸½ºß¤âÂçÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢³°´Ñ¤Î¤ß¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡£¼þÊÕ¤Ï¡ÖUR¤Þ¤Á¤È¤¯¤é¤·¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë³«´Û¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÅï¤Ç¤ÏÆ±½á²ñÂå´±»³¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢Ï¡º¬ÃÄÃÏ¡¢Â¿ËàÊ¿ÃÄÃÏ¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤ÎÉü¸µ½»¸Í¤¬ÌµÎÁ¸«³Ø¡ÊÍ½ÌóÀ©¡Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÃÄÃÏ¤òÈ´¤±¤ë¤ÈÀÖ±©¼«Á³´Ñ»¡¸ø±à¤Ë½Ð¤¿¡£¹¤µ¤Ï5.4¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£ÎÐË¤«¤Ê±àÆâ¤Ë¤ÏÍ¯¿å¤¬Î®¤ì¤ë¾®Àî¤äÃÓ¡¢°ðÅÄ¡¢³ýÉø¤ÇÀ²È¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡£¤È¤Æ¤âÊ¼´ï¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ø±àËÌÌç¤ò½Ð¤Æ¡¢¸þ¤«¤¤¤ÎÀÖ±©ÎÐÆ»¸ø±à¤ËÆþ¤ë¡£Í·ÊâÆ»¤Ë¤ÏÀþÏ©¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥¹Å´¶¶¤ä¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎÉ÷¸«·Ü¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀÖ±©ÊÂÌÚÄÌ¤ê¤Ë²Í¤«¤ë¥Ñ¡¼¥¯¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡£¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¶¶¤ò»×¤ï¤»¤ë³°´Ñ¤Ç¡¢Íó´³¤Ë¤Ï¼ÖÎØ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÀÖ±©È¬È¨¿À¼Ò¤ËÅþÃå¡£Àè¤Î°¹¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÂæÃÏ¤Î¾å¤Ë¿À¼Ò¤¬Î©¤Á¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÁ¾µ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿°Â´ü¤ÎÉð¾¡¦ºä¾åÅÄÂ¼ËãÏ¤¤¬È¬È¨»°¿À¤ò´«ÀÁ¤·Éð±¿Ä¹µ×¤òµ§´ê¤·¤¿¤Î¤¬¿À¼Ò¤Îµ¯¸»¤Ç¡¢¾¡±¿¼é¸î¤Ê¤É¤Î¸æ¿ÀÆÁ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡»²ÇÒ¸å¡¢¶Æâ¤Î¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÂÔ¤Ä¤È¡¢¿·´´Àþ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ï¤Ï¤Ï¤Ã¡£Ìû²÷¡¢Ìû²÷¡£
ÆâÅÄ¹¸¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤¢¤¤é¡Ë¡§¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¼þ¤òµ¡¤ËÎ¹¹Ôµ¼Ô¤ò»Ö¤¹¡£³¹Æ»¡¢¸ÅÆ»¡¢½äÎéÆ»¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤Ê¤ÉàÊâ¤¼èºàá¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£