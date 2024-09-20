¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎàÈþ¿Í¥â¥Ç¥ëºÊá¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»ÑÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÈþ¤Î¶Ë¤ß¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖÈþST¡×»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡ÖÈþST11·î¹æ¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¼«¿È¤Î»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÂÀ¤â¤â¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¥â¥Ç¥ë»£±Æ¤Ë¶Ð¤·¤àº´Æ£¤ÎÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡ª¡ª¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¤â±Ç¤¨¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡Á¡×¡ÖÈþ¤Î¶Ë¤ß¡×¡ÖÂ¤¬¤¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿¤È·ëº§¡£Æó»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£