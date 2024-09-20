¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤ÎÈþ¿ÍºÊà´ò¤·¤¤Êó¹ðá¤ËÈ¿¶Á¡¡²áµî¤Ë¤Ï¿ôÀé·ï¤ÎÈãÈ½¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦µÆÃÓÍºÀ±¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à´ò¤·¤¤Êó¹ðá¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤ÇÎÜÈþ¤Ï¼«¿È¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖThe Ruby's¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä¼«¤é¿§¤òÁª¤Ó¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ½ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÅÏÊÆ¸å´·¤ì¤Ì´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÂè1»Ò½Ð»º¡£»º¸å¤ËÉ×¤È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤ËÂÎ·¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈãÈ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÀé·ï½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÇ¯Îð¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖFounder·óCEO¡¢Director¤È¤·¤ÆÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÜÈþ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎÜÈþ¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª±×¡¹¤Î¤´³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¯¤ÆÃÎÅª¤Ç¤¤¤Ä¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¦ÉÊ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£