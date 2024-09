“本田仁美が所属”SAY MY NAME、日本で世界初パフォーマンス！韓国デビュー控え「iNKODE to PLAY」に出演決定

ジェジュンが去年韓国にて設立し、自身もCSO(最高戦略責任者)を務める、株式会社iNKODEの日本法人である株式会社iNKODE JAPANが初めて主催を務めるライブ公演「iNKODE to PLAY」が、10月5日と6日に幕張メッセイベントホールで開催される。そして今回、本田仁美率いる7人組ガールズグループ・SAY MY NAMEの出演が発表され、さらに注目を集めている。

SAY MY NAMEは、8月30日からメンバー1人ずつ発表しており、ドヒ、カニー、メイ、ジュニ、ソハ、スンジュのトレーラー映像が公開されると、全員の愛くるしいビジュアルの高さ、トレーラー映像の世界観が可愛いと話題を集めた。そして9月13日には、元AKB兼IZ*ONEの本田仁美の加入が発表。彼女の韓国再デビューを祝う声で瞬く間にトレンド入りを果たし、韓国デビュー前ながら、今新人ガールズグループの中で一番注目されている話題沸騰中のグループだ。そして本日、メンバー全員のグループトレーラーが公開。すでにSAY MY NAMEの公式SNSにて公開されている個人トレーラー映像の中では、それぞれ別の場所に1人でいる様子が描かれていたが、今回のグループトーレーラーでは、全員が一ヶ所に集まり、生き生きとしている自然体な魅力がエモーショナルに映し出されている。そして、最後に公開されたメンバー本田仁美が佇んでいるビルの屋上に並んだメンバーと7匹の可愛い猫。猫の正体は詳しく明かされていないが、彼女たちの今後の活動に深く関わっていくと予想されている。日本の音楽業界に旋風を巻き起こしていくiNKODE所属のSAY MY NAME。そして、そんな彼女たちが韓国デビュー前に世界で初めてパフォーマンスを披露する場となる「iNKODE to PLAY」から目が離せない。

■公演情報

「iNKODE to PLAY」

【日程】

<DAY1>2024年10月5日(土)16:00 開場 / 17:00 開演

<DAY2>2024年10月6日(日)15:00 開場 / 16:00 開演

※公演時間は変更になる場合がございます。



会場:幕張メッセ イベントホール



【チケット販売スケジュール】

○dポイント2次先行

実施中〜2024年9月23日(月・祝)23:59



○プレリザーブ2次先行

2024年9月21日(土)12:00〜9月23日(月・祝)23:59

【特設ページ】https://in-kode.jp/inkode-to-play/



