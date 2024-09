8月16日(金) より全国にて大ヒット上映中の『KING OF PRISM』シリーズ最新作となる劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」のプリズムスタァ応援上映にて、期間限定“十王院グループ社員総会”先付映像の上映が決定!

9月27日(金)〜10月3日(木)まで、作中に登場する企業グループ‟十王院グループ”の社員総会として、観客の皆様に十王院グループの社員となって頂き、8月28日(水)に配信リリースされた十王院グループ社歌「ゆりかごから墓場まで〜From cradle to grave〜」(アーティスト:法月仁(CV.三木眞一郎) with 十王院グループ社員有志)を来場者一同で歌唱いただけます。(※応援上映のみ、一部劇場を除く)

また、9月27日(金)に川崎チネチッタにて、寺島惇太さん(一条シン役)・菱田正和総監督が登壇する舞台挨拶イベントの開催も決定しました!

社員有志よ集え!期間限定特別先付映像「十王院グループ社員総会」の上映が決定!

大ヒット上映中の「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」のプリズムスタァ応援上映にて、9月27日(金)〜10月3日(木)までの期間限定で特別先付

映像の上映が決定。

作中に登場する企業グループ‟十王院グループ”の「十王院グループ社員総会」と称し、十王院グループの理念唱和や、8月28日(水)に配信リリースされた十王院グループ社歌「ゆりかごから墓場まで〜From cradle to grave〜」の社歌を来場者一同で歌唱いただける特別映像となります。(※応援上映のみ、一部劇場を除く)

‟何これ?気になる!”な社員有志の皆様は是非本総会へご参加ください。

一条シンの出身地・川崎でシン役・寺島惇太&菱田正和総監督が登壇する舞台挨拶イベント開催!

9月27日(金)に川崎チネチッタにて、寺島惇太さん(一条シン役)・菱田正和総監督が登壇する追加舞台挨拶イベントの開催が決定しました。

上映から1か月以上が経過し、今だから話せるトークをお届けするため、当日はファンからの寺島さん・菱田総監督への質問やメッセージを大募集。

今作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の感想や聞いてみたいことなどを公式 X(@kinpri_PR)の応募フォームより是非お送りください。

チケットは9月23日(月)24:00より劇場公式 HPにて販売を予定しています。

『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』舞台挨拶概要

【公演名】

『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』舞台挨拶@川崎チネチッタ

【上映作品】

『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』

※「プリズムスタァ応援上映」となります。

◆みんなで守ろう!発声あり応援上映マナー

・歓声、応援、声出し OK

・うちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み&点灯 OK

・曲に合わせた手拍子、拍手、振り付け OK

・コスプレ OK

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

【会場】

川崎チネチッタ

【日時】

2024 年 9 月 27 日(金) 19:00 の回(上映後舞台挨拶)

【登壇者】

寺島惇太(一条シン役)

菱田正和総監督

※敬称略

※登壇者は変更になる可能性がございます。

【チケット価格】

2,300 円(税込/全席指定)

※前売券(ムビチケ)・チネチッタ共通券・各種割引 不可

【チケットのお申込み】

◆チネット(インターネット販売)

https://cinecitta.co.jp/ticket/about_cinet/

・販売日時:9 月 23 日(月)24:00~(9 月 24 日(火)00:00~)

※毎日午前 3 時~4 時のメンテナンス期間がございます。

※チケット販売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

◆劇場窓口販売

・販売日時:9 月 24 日(火)劇場オープン時~

※チネット(インターネット販売)にて完売の場合、窓口での販売はございません。

※チケット販売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

【主 催】

株式会社エイベックス・フィルムレーベルズ

『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』作品概要

ドラマチックなプリズムショーの世界へようこそ!

累計128万人の心をときめかせた大ヒット劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」がスクリーンに帰ってくる!

ワクワクとドキドキが止まらない60分のエンタテインメントショーで、あなたの世界はきっと輝く!

プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー!

「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かい成長していく物語。

今作では2019年に劇場公開&TV放送された「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」を、新規パートを加えて再構成。プリズムショーの魅力を最大限に、新たな劇場版としてお届けします。

“プリズムスタァ”を目指す少年たちが挑戦するのは、新たなプリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」。エーデルローズ、シュワルツローズの両陣営から選りすぐりのメンバーが、数々の激闘(ルビ:ショー)を繰り広げます。

ときにつまずきながら、それでも自らをさらけ出し、高みを目指し飛躍してゆく少年たちの煌めきは観る人の心を揺さぶりその世界を鮮やかに彩りつづけます。

さらにシリーズ屈指のあの名曲を新たにCGライブ化!

動き出した心のトキメキはもう止まらない――

とびきりドラマチックなプリズムショーの世界へとあなたをお連れします!

【作品名】

KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

【キャッチコピー】

出逢ったのは、とびきりドラマチックな奇跡

大ヒット上映中!

【スタッフ】

総監督:菱田正和

脚本:青葉 譲

キャラクターデザイン:松浦麻衣/原 将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦/乙部善弘/今中菜々

プリズムジャンプ原案:加藤大典

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

製作:KING OF PRISM Project

【キャスト】

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

高田馬場ジョージGS/池袋エィス:小林竜之

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

公式HP https://kinpri.com/

公式X @kinpri_PR

(C)T−ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project