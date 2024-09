【TDL】夜のシンデレラ城で人気キャラクターたちが空を翔ける！ワクワクと感動が止まらない...！！《編集部レビュー》

東京ディズニーランドでは、2024年9月20日から新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」が始まります。

9月20日のショー開始に先駆けて、前日の19日に報道関係者などに向けて公開されました。東京バーゲンマニア編集部も参加してきたので、ワクワクが止まらないショーを紹介していきます。

初登場のキャラクターもたくさん

「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台にしたキャッスルプロジェクションです。

光り輝くシンデレラ城に不思議で色あざやかな雲が現れ、荘厳な雲の上の城をつくりあげていき、ティンカーベルが登場。自由に飛び回った後、様々なディズニーの名曲とともに、ディズニー映画やピクサー映画の作品に出てくるキャラクターたちが空を舞う姿が見られます。

登場する作品は、『アラジン』『ダンボ』をはじめ、『ベイマックス』『ヘラクレス』『ウィッシュ』『ミラベルと魔法だらけの家』『カールじいさんの空飛ぶ家』など、盛りだくさん。

「Reach for the Stars」では、東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラム初の作品やキャラクターたちも多数登場しています。

また『マーベル』の作品から、ロケット、グルート、アイアンマン、キャプテン・アメリカ、ドクター・ストレンジ、キャプテン・マーベルなど多くのキャラクターたちも登場します。

お城全体を使った壮大な演出に目が奪われます......。思わず作品の名シーンを思い出して胸の高まりが止まりません。

さらに「Reach for the Stars」には、『シンデレラ』のシンデレラとプリンスや、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルとフリン・ライダー、『美女と野獣』のベルとビーストなども。

また、オープニングやフィナーレでは、『くまのプーさん』のプーさんやクリストファー・ロビン、『インサイドヘッド2』のヨロコビとカナシミ、『トイ・ストーリー』シリーズのウッディやバズなどのキャラクターたちも登場しますよ。

東京ディズニーランドのパレードでもおなじみのキャラクターたちの他に、様々な作品のキャラクターたちがたくさん出てくるので、ディズニーファンにはたまらないエンターテイメントプログラム。記者も終始ワクワクが止まらず、贅沢な約20分間でした。

鑑賞していたゲストも、思わず驚きの声をあげたり、シーンが切り替わるタイミングで拍手が起きたり、終わった後は「感動した」「すごかった」などの声が聞こえてきました。

「Reach for the Stars」は、1日1〜2回の公演予定。自由に鑑賞できる場所のほか、「ディズニー・プレミアアクセス」「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」「ファンダフル・ディズニー」対象の鑑賞エリアもあります。

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C)2024 MARVEL

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ