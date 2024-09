2019年に日本公開されたフィンランド映画『ヘヴィ・トリップ/俺たち崖っぷち北欧メタル!』の続編が『ヘヴィ・トリップII/俺たち北欧メタル危機一発!』の邦題で12月20日より劇場公開されることが決定した。

前作『ヘヴィ・トリップ』は、一度もステージに立ったことのない田舎のヘヴィメタルバンドが、巨大フェスに参加するため、破天荒な珍道中を繰り広げるロードムービー。“終末シンフォニック・トナカイ粉砕・反キリスト・戦争推進メタル”というジャンルを標榜しながら、12年間ライブすらしたことがないフィンランドのド田舎メタルコピーバンドが、初にして最高のオリジナル楽曲を生み出し、インペイルド・レクタム"(直腸陥没)を名乗って、ノルウェー最大のメタルフェスに参加するべく奮闘する。

2019年12月27日、「後悔するなら、クソを漏らせ!」のキャッチコピーと共に日本でも劇場公開されると、SNSを中心に話題を呼び、出演者のコスプレをする観客が続出するほどに。しかし年が明け、世界はコロナ禍へと突入してしまった。

そんな日本初公開から5年の歳月を経た続編は、インペイルド・レクタムの面々がライブの直後に逮捕、拘束された前作のラストシーンの続き、刑務所からスタートする。獄中で超商業主義プロデューサーからドイツで話題のメタルフェス「ヴァッケン・オープン・エア」への出演オファーを受けた彼らは、準備不足とその過剰な商業主義、そして何より投獄されている事を理由に出演を辞退。しかしそんな時、ギタリストの父親が病に倒れ、地上げ屋によって実家のトナカイ粉砕場兼彼らのスタジオが消滅の危機に。緊急事態を受け、バンドは脱獄を決意する。

監督・脚本は前作に続きユッカ・ヴィドゥグレンとユーソ・ラーティオ、劇中音楽もミカ・ラマサーリ(MORS SUBITA/ETERNAL TEARS OF SORROW/WOLFHEART)が担当し、さらにスウェーデンのオカルトロックバンド YEAR OF THE GOAT も参戦。そして劇中には、謎の“超大電導波デスボイス”を操るオリジナルバンド、ブラッドモーターが新登場する。

公開された場面写真には、インペイルド・レクタムのメンバー、ギターのロットヴォネン(サムリ・ヤスキーオ)、ボーカルのトゥロ(ヨハンネス・ホロパイネン)、ドラムのオウラ(チケ・オハンウェ)、ベースのクシュトラックス(マックス・オヴァスカ)が逃げ惑う姿が映し出されており、今回も激しい珍道中となりそう。脱獄逃亡するメンバーたちを追うのは、前作に続きマムシのドッケン大佐だ。(編集部・入倉功一)