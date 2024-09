宇多田ヒカル、9つのライブ映像を映画館で一挙に楽しめる上映イベントが開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■宇多田ヒカルのファーストライブから2024年の最新ライブまでを、リアルライブさながらの“ライブ音響”で上映!

宇多田ヒカルの9つのライブを一挙上映する『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』の開催が決定した。

6年ぶりのツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』が9月1日に千秋楽を迎えた宇多田ヒカル。12月11日にはその映像作品のリリースとともに、過去ライブ映像を収録した『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES』の全9タイトルの同日発売が決定している。

そしてこのたび、デビュー25周年を記念し、1999年4月2日、 Zepp TOKYOにて行われたファーストライブ『Luv Live』から、最新ライブ『SCIENCE FICTION TOUR 2024』までを映画館で一挙に楽しめる上映イベントが決定した。

開期中、会場となる映画館に、ライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材を持ち込み、セッティングし、リアルライブさながらの体感が可能な“ライブ音響”での上映となる。

さらに発声・拍手・手拍子・ペンライトOKと、ライブの臨場感を、大迫力&ライブ感覚で、存分に楽しむことができるスタイルで楽しめる。

また『Luv Live』『BOHEMIAN SUMMER 2000』『UNPLUGGED』の初期3ライブは、フルHDにアップコンバートされた最新の映像が届けられる。

各上映日の全ライブを鑑賞することができる「1日通し券」は9月20日18時より抽選予約開始。「1日券」は、11月1日24時(11月2日0時)各上映劇場での販売となる。

また各上映劇場では、2024年のツアーCD即売所でも話題となった、ご当地くまちゃんステッカーも入場者プレゼントとして決定。入場者プレゼントの絵柄は各会場で異なり、「1日通し券」で入場した場合、入場者プレゼントは、上映回ごとに合計6枚となるが、絵柄はすべて同じものとなる。詳細は特設サイトまで。

■『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』上映作品

『Luv Live』(1999)

『BOHEMIAN SUMMER 2000』(2000)

『UNPLUGGED』(2001)

『In Budokan 2004 ヒカルの5』(2004)

『UTADA UNITED 2006』(2006)

『WILD LIFE』(2010)

『Laughter in the Dark Tour 2018』(2018)

『Live Sessions from Air Studios』(2022)

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024(2024)』

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/