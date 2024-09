バイク未来総研(運営:バイク王&カンパニー)はこのほど、中古バイクの相場にも大きな影響を与えているここ数年の円安傾向に着目し、バイク王が独自に収集した国内で開催されているバイクの業者オークションの取引データと、オークション関係者への取材を通して見えてきた海外バイヤーの動向をまとめた記事を公開した。○■1.海外バイヤーの存在感は、直近4年間で6ポイント増加【グラフ1】※グラフはバイク王独自収集データにより作成

【グラフ2】※グラフはバイク王独自収集データにより作成コロナウィルスの感染拡大による世界経済への影響が顕在化し始めた2020年以降、円安の傾向が顕著となった約4年間で、国内で開催されているバイクの業者オークションに占める海外バイヤーの落札率は約6ポイント増加している。○■2.日本の車検制度などが影響?海外バイヤーが「USED IN JAPAN」のバイクに注目する理由一般財団法人自動車検査登録情報協会(自検協)の自動車保有台数データによると、2024年3月末現在、日本には8,250万台以上の自動車が保有されており、そのうち、原付を除いた二輪車は407万台を占めるとされている。これらの日本国内の中古バイクが海外バイヤーに注目される理由について、オークション関係者への取材を通して見えてきたこととして、流通する中古バイクのクオリティが高いということが挙げられる。国土面積やインフラ環境の違いによって年間の走行距離が少ないことや、日本の特徴的な車検制度などが大いに影響しているものと考えられる。バイクの分野においても「MADE IN JAPAN」に加え、日本で使われていた製品が高品質であることを指す「USED IN JAPAN」が生まれつつある。○■3.排気量の大きなモデルは、欧州や中東諸国の海外バイヤーに人気海外で人気の日本製バイクとしては、カワサキ・Z1000、NINJA 1000SX、ヤマハ・MT-09、MT-07、トレーサー、スズキ・GSX-S750、GSX-S1000、Vストローム650、Vストローム1000、ハヤブサ、GSX-R1000等の車名が挙がった。上から、「NINJA 1000SX」「MT-09」「ハヤブサ」「アフリカツイン」※バイク王の商品在庫よりホンダ・アフリカツインやヤマハ・テネレなどの大型アドベンチャーモデルは、ヨーロッパなどで人気が高い印象だった。その他の大型ロードスポーツも、中東諸国などを中心に人気がある模様だ。○■バイク未来総研所長 宮城光氏の"ココがポイント"現在、国内の中古車業界を取り巻く状況は、結果として悪い状況ではないことが上記の報告からも理解していただけると思います。「USED IN JAPAN」のバイクが海外から注目される理由が幾つか紹介されていますが、日本の中古車販売業に携わる我々がその価値をよく理解し、ニーズにマッチした商品を継続的に提供することで、品質への信頼に加え、流通への信頼も獲得でき、更なる日本中古車産業発展に繋がるチャンスとも言えます。今後についても、ニーズに応えられる質、量ともに兼ね備えた中古車両をタイムリーに仕入れることが出来るかということが重要な鍵になることでしょう。