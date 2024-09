「ドライブ・マイ・カー」の濱口竜介＆石橋英子が手掛けるシアターピース「GIFT」11月16日に韓国で上演決定！

音楽家・石橋英子と映画監督・濱口竜介のコラボレーションによって誕生したシアターピースが、日本国内5都市を巡る公演および初の韓国公演開催が決定したきっかけは石橋から濱口への映像制作のオファーだった。「ドライブ・マイ・カー」(2021)で意気投合した2人は試行錯誤のやりとりをかさね、濱口は「従来の制作手法でまずはひとつの映画を完成させ、そこから依頼されたライブパフォーマンス用映像を生み出す」ことを決断。そうしてこのプロジェクト「GIFT」の為のサイレント映像が完成した。それと共に長編映画「悪は存在しない」が誕生することとなった。

自由に、まるでセッションのように作られた本作は、やがて本人たちの想像をも超えた景色へとたどり着いた。主従の無い音楽と映像と物語の超越した関係が生み出す特殊な時間の体験。石橋は「演奏をするたびに発見があり新鮮だ」と語る。「GIFT」では石橋による即興ライブ演奏が、濱口による映像に干渉を及ぼし、常に“一回きり”の映像、音楽体験を披露する。「GIFT」は10月18日、ベルギーのゲント国際映画祭(Film Fest Gent)での世界初演を皮切りに、日本を含む11ヶ国で、映画祭を中心に各地で上演を重ねてきた。11月にはUKプレミア初の等国内外での公演を控える。「GIFT」と同じ撮影素材から異なる編集によって制作され、石橋英子が音楽を担当した映画「悪は存在しない」は、「第80回ベネチア国際映画祭」で銀獅子賞を受賞。以降各国の主要映画祭への招聘と数々の受賞を経て第17回アジア・フィルム・アワードで最優秀作品賞、最優秀音楽賞を受賞。石橋英子と濱口竜介、2人の対話から立ち上がった作品たちが世界中でかつてない体験を紡いでいる。

■公演情報

「GIFT: A Live Score by Eiko Ishibashi X Film by Ryusuke Hamaguchi」

日時:2024年11月16日(土)開場 17:00〜 / 18:00〜

会場:現代百貨店貿易センター店10階カルチャーホール



料金:50,000ウォン (全席指定・税込)

チケット販売:https://tickets.interpark.com/

一般発売日:2024年10月4日(金)〜

※プレイガイドでのチケット取扱いはWebのみとなります。

※日本国内からもご購入いただけます(クレジットカード決済のみ有効)。事前にご購入いただき、当日会場にてパスポートとモバイル購入履歴を確認の上、チケットをお渡しいたします。

※未就学児の入場はご遠慮ください。



主催:株式会社パルコ

企画・制作:合同会社na 株式会社パルコ

制作協力:PASSOVER Inc.

協力:Incline コピアポア・フィルム uhuru films NEOPA fictive 吉岡友里 武田雅典

字幕:GREEN NARAE MEDIA CO.,LTD.