Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)は「すみっコぐらし」とコラボした秋の新作コレクションアイテム全6種を、9月21日(土)に全国のブランド取り扱い店舗やECサイトなどで発売する。

「Maison de FLEUR」×「すみっコぐらし」

コラボ4年目の今回は、すみっコたちがMaison de FLEURのアイコンである“リボン”を付けた、限定デザインのアイテムが登場する。

定番の「フリルハンドルトートバッグ」(7300円)は、すみっこたちが集合したデザインで、カラーはアイボリー、ピンクベージュ、ブラックの全3種がお目見えする。

すみっコぐらし 刺繍フリルハンドルトートバッグ (各7300円)

帆布素材の「トートバッグ」(5200円)は、ブランドロゴにすみっコたちが寄り添うデザイン。カラーはアイボリーで統一されており、各キャラクター5種類が取りそろえられる。

刺繍トートバッグ(上段左から、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ・えびふらいのしっぽ、下段左から、ねこ、とかげ)(5200円)

さらに、ブランドアイコンのリボンに、すみっコたちをそれぞれあわせた「チャーム」(3500円)や、すみっコたちの顔をぬいぐるみ仕様にした「バッグチャーム」(2200円)も。

チャーム(各3500円)

バッグチャーム(各2200円)

ピンクの「ラウンドポーチ」(4400円)は、背面の“すみっこ”にもイラストを配置。すみっコたちの気持ちを表現しているとのこと。キャラクターを箔プリントした「ボトルケース」(2900円)はベージュ、ピンク、ブラックの3種のカラーがラインアップされる。

すみっコぐらし ラウンドポーチ(4400円)

すみっコぐらし ボトルケース(各2900円)

ノベルティも用意されている。Maison de FLEUR各店舗はキャラクターの「ピンバッチ」、すみっコぐらしshopはオリジナルミラーで、プレゼントされる条件はそれぞれ異なる。

「すみっコぐらし」ノベルティ ピンバッチ(全5種)

コラボ商品は9月21日(土)から全国の取り扱い店舗で販売開始。ECサイト「STRIPE CLUB」では同日12時から、 サンエックスネットショップのみ24日(火)10時からの販売となる。



(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.