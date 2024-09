西野 裕一登壇！誠心堂薬局「不妊でお悩みの方のための妊活セミナー」

誠心堂薬局と共同で、2024年10月27日(日)に「不妊でお悩みの方のための妊活セミナー〜東洋医学と西洋医学の不妊治療の最前線〜」を開催します。

誠心堂薬局「不妊でお悩みの方のための妊活セミナー〜東洋医学と西洋医学の不妊治療の最前線〜」

開催日時 :2024年10月27日(日)13:45〜16:40(開場:13:15)

開催場所 :東京国際フォーラムG510室

(〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号)

参加費 :無料

その他 :日本語の通訳が入りますので、安心して参加してください。

セミナー終了後、医師と個別に相談ができます。

愛群生殖医療センターグループCEOの翁 紹評自ら、台湾の不妊治療水準の現状、高齢不妊の為の最新医療技術及び治療について説明します。

説明会終了後には、翁 紹評との個別相談会も実施します。

【プログラム】

13:15 開場

13:45 株式会社誠心堂薬局の西野裕一先生 講演

14:40 愛群生殖医療センターの翁 紹評先生 講演

15:25 質疑応答・AGEs測定

15:40〜16:40 個別相談・AGEs測定

(個別相談は当日6組までに制限しており、制限を超えた方には日後翁医師とのスケジュールに合わせて、無料個別相談を手配できます。

)

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性があります。

【講師の紹介】

●株式会社誠心堂薬局 代表取締役 西野 裕一 略歴

北里大学薬学部薬学科卒業

東京医療福祉専門学校はり・きゅう科卒

国際中医専門員A級

株式会社誠心堂薬局 代表取締役

一般社団法人日本中医薬学会 理事

一般社団法人統合医療生殖学会 理事

株式会社誠心堂薬局の西野が、中医学を用いた卵巣早衰のアプローチ方法について講演致します。

伝統的な中医学の知見をもとに、卵巣機能を効果的に改善し、妊娠の可能性を高める具体的な方法について詳しく説明。

●愛群生殖医療センター CEO 翁 紹評 略歴

アメリカUCLA大学生殖医学センター博士後研究員

日本筑波大学遺伝繁殖研究員

国立台湾大学生殖医学(ゲノム学及環境毒性学)博士

イギリスノッティンハム大学生殖医学修士

中国醫藥大学中医学系

台湾教育部指定講師

アメリカ東方生殖医学学会カウンセリング委員(ABORM)

台湾中医家庭医学医学会理事

台湾婦幼健康促進協会理事長

イギリス及びヨーロッパ不妊医学会会員

中華民国産婦人科及び不妊症専門医師

台北市立陽明病院産婦人科主治医師

前中山医院主治医師

愛群生殖医療センターの翁が高齢妊娠および最先端IVF技術について詳しく解説します。

本講演では、IMSI・SV・MIT、免疫治療等の最新技術がどのようにして妊娠成功率を向上させるか、また同院での卵子提供についてを具体的に説明します。

■愛群生殖医療センター 概要

クリニック名:愛群生殖医療センター

本社所在地 :台北市大安區信義路三段178號2樓

グループCEO :翁 紹評

東京オフィス: 愛群全球生医株式会社

所在地 : 東京都渋谷区東3丁目12番15号 302号室

電話 : 03-6427-9887

MAIL : jpivf@ihmed.com.tw

