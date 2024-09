サイト内の全文検索機能の追加！古本東京書房「ホームページリニューアル」

古本東京書房は、自社ホームページ内にサイト内の全文検索機能を追加しました。

古本東京書房は、自社ホームページ内にサイト内の全文検索機能を追加。

東京書房の買取方法や買取強化ジャンルなど、欲しい情報のキーワードが具体的に決まっている方や、ホームページ内のどこに情報があるか分からない方にとって、より快適に、わかりやすく、便利に利用できるようになりました。

■東京書房公式ホームページ「本・古書を売るなら出張買取が得意な古本買取の東京書房へ」

【東京書房の全文検索機能】

全文検索とは、特定のキーワード(「出張買取」「買取強化」「写真集」など、フリーワードに対応)で検索することで、東京書房公式ホームページ内で欲しい情報の掲載があるページの候補が一覧で表示される機能です。

■PC利用の場合

東京書房公式ホームページの画面右上の検索窓から特定のキーワードを入力で利用できます。

■スマートフォン利用の場合

東京書房公式ホームページの画面左下の「メニュー」ボタンを押下し、検索窓から特定のキーワードを入力で利用できます。

