NEXZ、9月23日にデジタルシングル「Keep on Moving（Korean Ver․）」をリリース…イメージを公開

NEXZが23日、デジタルシングル「Keep on Moving(Korean Ver.)」をリリースする。NEXZは19日0時、公式SNSを通じてニューデジタルシングル「Keep on Moving(Korean Ver.)」リリースのニュースを伝え、明るい色合いがキッチュな魅力を放つオンラインカバーのイメージを公開した。彼らは先月21日、日本で1st EP「Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving」を発売し、日本で正式デビューした。「Keep on Moving(Korean Ver.)」は、同アルバムに収録されたダブルタイトル「Keep on Moving」の韓国語バージョンで、JYPの代表プロデューサーのパク・ジニョン(J.Y.Park)が作詞・プロデュースに参加した。

軽快なサウンドと、前進し続ける前向きな気持ちを表現した歌詞が特徴で、NEXZが日本のCMモデルに抜擢された飲料ブランドコカ・コーラの「アクエリアス」のCMソングとして使われた。そして、7日に京セラドーム大阪で開催された「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」で、「Keep on Moving(Korean Ver.)」のステージを初めて公開し、注目を集めた。5月20日に1stシングル「Ride the Vibe」と同名のタイトル曲を発売してグローバルデビューした彼らは、「新しい世代と未来を引っ張っていく」という抱負を抱き、精力的な活動を続けている。韓国の様々な音楽番組に出演し、“次世代ステージマッチプ(美味しいお店)グループ”の可能性を見せるダンス映像をはじめ、様々なYouTubeコンテンツなどを通じて、7人7色の魅力をアピールし、ファンを魅了している。最近、日本では福岡、大阪、東京の3都市6公演の規模で開催されたデビューショーケースツアー「NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”」が全席完売を記録し、大盛況のうちに閉幕した。9月10日からは日本テレビでグループ初のレギュラーバラエティ番組「NEXZ NOW」が放送され、関心を集めている。NEXZのデジタルシングル「Keep on Moving(Korean Ver.)」は、23日午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。