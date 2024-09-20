Âç¿ÎÅÄ¸ü¤¬£¹¡¦£²£µ£Ç£Ì£Å£Á£Ô¿·½ÉÂç²ñÍðÆþÍ½¹ð¡¡²Ï¾åà¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼áÎ´°ì»Ù±ç¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ò¤È¸ÀÊª¿½¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼ÙÆ»¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬¡¢£²£µÆü¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¿·½ÉÂç²ñ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¿ÂÎÀ©ÇÉ¡ÖÈ¿£Ç£Ì£Å¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î²Ï¾åà¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼áÎ´°ì¡õ¥Ö¥é¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥ë£Ê£Õ£Î¡õ¥¯¥ê¥¹¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¤¬ÀÐÅÄ³®»Î¡õ°æÅÚÅ°Ìé¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Âç¿ÎÅÄ¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚÍµÇ·¤ËÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç£··î¤Ë£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤«¤é·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿²Ï¾å¤À¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤Ã¤ÆÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡²¶¤¬±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤è¡©¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¹ü¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÇÃÄÂÎ¤Ë¹ÔÆ°¤ÇÊª¿½¤·¤¿¡£¼Â¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤Î¤Ë¥¯¥Ó¶ô¤é¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤ÎÏ¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡Ä¡£²¶¤«¤é¤â¼ÒÄ¹¤Ë¤Ò¤È¸ÀÊª¿½¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÇ®Ë¾¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤é¡¢£¹·î£²£µÆü¡ª¡¡¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤¼¡£¤¢¡¢²¶¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¤¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢²¿¤ä¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£